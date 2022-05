Az emberek életében a pénz fontos szerepet tölt be, a pénzügyi döntések mögött pedig gyakran nemcsak racionális, hanem lélektani tényezők állnak.

A Financiológus rovat olvasói levelekre épül, és szándéka szerint olyan embereknek segít, akik széles értelemben véve valamilyen pénzügyi problémával néznek szembe.

Olvasónk írta:

Tisztelt Financiológus!

Elutasították a csőben lévő zöld hitelünket, és ezzel minket és nagyon sok sorstársunkat hozták nagyon nehéz helyzetbe. Úgy nézett ki az alapfelállás, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ad a hitelintézeteknek 200 milliárd forintot zöld hitelre (ZOP), a bankok ezt 0 százalékos kamattal kapták meg, a lakosságnak pedig max. 2,5 százalékos kamattal adhatták tovább.

Mivel az MNB 2022 február eleji lakosságnak szóló NHP ZOP közleményében az szerepelt, hogy 47 milliárd forint a keret kihasználtsága, nyeregben érezhettük magunkat. Megtaláltuk a leendő házunkat, megkötöttük az adásvételi szerződést, március elején pedig beadtuk az NHP ZOP+csokra a hiteligényünket az Unicredit Bankba. Pár héttel később jött a banktól visszaigazolás, hogy befogadták az igényünket, és az értékbecslő is 1 héten belül kint volt az épülő háznál. Kész voltunk, már csak a hívást vártuk, hogy mikor mehetünk szerződni.

Aztán húsvét előtt érkezett a hidegzuhany, elfogyott a keret, mi már nem férünk bele az Unicredit Banknál. Akciós kamat, utólag visszafizetett induló költségek, minden volt, ami csak kellett ahhoz, hogy sok család az Unicredit Bankot válassza. Jól tükrözi a helyzetet, hogy egy Zöld hitellel foglalkozó 6000 fős Facebook-csoportban egyetlen egy esettel találkoztam, ahol az Unicredit végül leszerződött a Zöld hitelre. A család még tavaly december elején adta be az igényt Zöld hitelre és hosszas küzdelem árán végül 2022. március 31-én sikerült aláírniuk a szerződést. Akik januárban és februárban nyújtották be az igénylést, azokat elutasították. Nekünk a kedvezményes támogatott hitel helyett egy piaci alapút ajánlott a bank valamivel kedvezőbb feltételekkel, mint az átlagos lakáshitelek.

Sorstársainkkal együtt vajon bele kellene törődnünk az új banki ajánlatba? Kérdések sorát tettük fel az MNB-nek és panaszlehetőségünkkel többször éltünk az Unicredit Banknál, de nekik 30 napjuk van választ adni. Nekünk, a pórul járt unicredites ügyfeleknek viszont 15 naptári napig él az új Zöld hitelt helyettesítő kedvezményes banki ajánlat és a nyilatkozat, melyben tudomásul vesszük, hogy elfogyott a Zöld hitel.

Üdvözlettel:

Balázs

A Financiológus válasza:

Kedves Balázs!

Megértem a felháborodásukat, ehhez hasonló helyzet eddig nem nagyon fordult még elő támogatott hitelprogramokkal, hogy a keret kimerülése miatt maradtak le családok a kedvezményes hitelről. Általában egy megszabott határidőt adtak meg, ameddig a benyújtott kérelmeket befogadták, ha pedig túl sok kérelem érkezett, emelték a keretet. A Növekedési Hitelprogram (NHP) korábbi szakaszaiban az MNB így járt el.

Önhöz hasonlóan én is megkérdeztem mind az Unicredit Bankot, mind az MNB-t a kérdéseivel, és sajnos nincsenek biztató híreim. A terméktájékoztatók és a bankok szerződési feltételei alapján aligha van reményük arra, hogy kapjanak a kedvezményes hitelből.

Az MNB közölte, hogy az NHP Zöld Otthon Program (ZOP) terméktájékoztatója szerint a programban részt vevő hitelintézetek a hitelkeret első 120 milliárd forintos összege (közös hitelkeret) erejéig az általuk megkötött hitelszerződésekre vonatkozó adatszolgáltatás beküldésének sorrendjében juthattak forráshoz, a keretösszeg fennmaradó részét pedig allokálták az addigi aktivitásuk (megkötött és az MNB felé jelentett szerződéseik) arányában.

Az MNB már a program elindulásakor tájékoztatta a részt vevő hitelintézeteket a 120 milliárd forint kimerülését követően fennmaradó legfeljebb 80 milliárd forintos keretösszeg allokációjának módszertanáról, ahogy arról is, hogy az NHP Zöld Otthon Hitelt csak megkötött hitelszerződéssel tudja „rögzíteni” a hitelt nyújtó bank az MNB-hez benyújtott adatszolgáltatás keretében. Önmagában a hitelkérelem benyújtása, illetve a pozitív hitelbírálat nem jelent kötelezettséget a hitelintézetek számára a hitelszerződés megkötésére. Az egyes bankok saját üzletpolitikájuk alapján hozhattak döntést arról, hogy az allokáció után a várhatóan rendelkezésükre álló kerethez képest mennyi kérelmet fogadtak be (akár egy esetleges keretemeléssel is számolva).

A közös hitelkeret 2022. március 30-án merült ki, melyről az MNB még aznap este értesítette a programban részt vevő hitelintézeteket. Az egyes hitelintézetekre allokált hitelkeretek összege és aránya (azaz az első 120 milliárd forintból történő részesedésük aránya is) üzleti titoknak minősül, ezért csak maguk a hitelintézetek jogosultak kiadni a részükre allokált hitelkeretek nagyságát, azokról az MNB-nek nem áll módjában információt szolgáltatni.

Az MNB tehát nem adott ki adatot arról, hogy az Unicredit mennyi ZOP-hitelről nyújtott be igényt a programban, és ennek alapján mennyi juthatott a banknak az allokált 80 milliárdból. Nyilvánvalóan azoknak a bankoknak juthatott több forrás, amelyek gyorsabban jelentették be az igényeket az MNB-nek.

Az Unicredit Banknak - ahogy más bankoknak is vélhetően - nem jutott elegendő forrás a jegybanki keretből. Az UniCredit Bank azt válaszolta, hogy a ZOP a bevezetését követően gyorsan rendkívül népszerűvé vált, a bankok rendelkezésére álló teljes refinanszírozási keret pedig – az április eleji emeléssel együtt is – lényegében hat hónap alatt kimerült, így a programban a további hitelnyújtás ellehetetlenült. Ez sajnos az UniCredit Bank esetében is azt jelentette, hogy mivel a kérelmek befogadásának időbeli sorrendjében szolgálta ki ügyfeleit zöldhitellel, a később benyújtott és így később befogadott hitelkérelmek egy részére már nem jutott a refinanszírozási keretből.

Az MNB által biztosított keret elosztásának szabályaiból következően a bankok mindaddig, amíg az erről szóló értesítőket meg nem kapták (allokálási értesítők 2022. március 31., a megemelt keretről április 6.), nem tudhatták pontosan, hogy mely hiteligényeket nem tudnak majd kiszolgálni a rájuk jutó refinanszírozási keretből. Csak a keretkiosztásról szóló értesítés kézhezvétele után nyílt bankunknak is lehetősége arra, hogy a befogadott hiteligényléssel, de alá nem írt szerződéssel rendelkező ügyleteit számba vegye, és megoldási lehetőséget keressen azoknak az ügyfeleinek, akiket a keretkimerülés érint. Kizárólag az ő számukra dolgozta ki ezt követően a piacinál kedvezőbb jelzáloghitelét, amit az érintetteknek választható megoldásképpen felajánlott.

A bankok 2022. április 6-án kapták meg az értesítést arról, hogy a 100 milliárd forinttal megemelt jegybanki refinanszírozási keretből még mekkora összegben nyújthatnak zöldhitelt a programban. Ezt követően tudta az UniCredit is megvizsgálni, hogy mely már befogadott zöldhiteligénylésekre lesz elegendő a refinanszírozási keret, és mely igények kiszolgálása lehetetlenült el refinanszírozási forrás hiányában. A számításokat követően bankunk megvizsgálta azt is, hogy milyen megoldási lehetőséget tud javasolni azoknak az ügyfeleinek, akik zöldhiteligénylésére már nem volt elegendő a keret, ezt sürgősséggel ki is dolgozta, majd ezt követően értesítette érintett ügyfeleit a keretkimerülésről és a megoldási javaslatról a minél gyorsabb tájékoztatás érdekében telefonon – az esetek többségében – már április 14-én.

Azoknak az érintett ügyfeleinek, akiket a telefonos értesítés alapján érdekelt a számukra kidolgozott kedvezményes jelzáloghitel, bankunk írásos ajánlatot is küldött róla, amire a kiadásától számított 15 napon belül kérte a döntésüket és visszajelzésüket. Ennek oka, hogy az ajánlatban a piacon jelenleg elérhetőknél annyival kedvezőbb feltételeket kínált számukra, amit a jelenlegi emelkedő kamatkörnyezetben csak nagyon rövid ideig tud biztosítani. (A hitelfelvétellel kapcsolatosan benyújtott panaszok esetében a jogszabály által előírt 30 napos válaszadási határidő tehát teljesen független ettől.)

Miután a ZOP hitelek már nem érhetők el egyetlen kereskedelmi banknál sem, ha szükségük van kölcsönre az ingatlan finanszírozásához, azt javaslom, hogy fontolják meg az Unicredit ajánlatát, előbb viszont érdemes körülnézni a piacon, más bankoknál milyen hitelajánlatok érhetők el ugyanerre a célra.