- E hónap végén beolvad a Budapest Bank az MKB Bankba. Mi volt annak az oka, hogy az MKB nevet tartották meg?

- Leginkább jogtechnikai kérdés volt az, hogy a Budapest Bank olvad az MKB Bankba. A Magyar Bankholdingon belül ez az egyesülés első lépése, jövő májusban a Takarék Csoport is csatlakozik majd a fúzióhoz. Azt követően egy új, egységes nevet kap majd a csoport, amelyet még nem árulhatok el, csak azt, hogy már dolgozik egy komoly szakértői csapat az új márkán.

- Összesen hány ügyfelek érint a mostani egyesülés?

- Hozzávetőlegesen 1,3 milliót.

- Milyen teendőik vannak az egyesüléssel kapcsolatban?

- Nagyon sok kérdést kapunk, hogy mi lesz a bankszámlaszámokkal, hol lehet majd ügyet intézni, hogy kell fizetni a hiteleket, mi lesz a kondíciókkal; de a valóság az, hogy az ügyfeleknek nincs semmi teendőjük, minden automatikusan lezajlik majd. Megmaradnak a bankszámlaszámok, nem kell sehol szólni, hogy máshová utalják a nyugdíjat, a fizetést, máshonnan vonják a rezsit. A többi szolgáltatás is megmarad, a számlák, a hitelek a korábbi kondíciók alapján mennek tovább, a kapcsolattartók személye sem változik.

Az egyetlen változás, amelyet észlelnek majd, hogy április 5-től több bankfiókban is tudnak majd ügyet intézni, hiszen az MKB és a Budapest Bank ügyfeleit most már mindkét bank fiókhálózatában kiszolgálják. Emellett fontos változás még, hogy az ATM-hálózat is közös lesz, sőt becsatlakozik a Takarékbank ATM-hálózata is a rendszerbe, ami azt jelenti, hogy a három bank ügyfelei több mint ezer automatánál tudnak saját banki ATM-es kondíciókkal készpénzt felvenni.

- Minden fiók kinyit kedden? Nem lesznek fiókbezárások?

- Egyelőre nem. A fiókokkal kapcsolatos stratégiánkat 2022 második felében készítjük el, de továbbra is az a cél, hogy amikor megvalósul a három bank teljes működési fúziója jövő májusban, a legnagyobb fiókhálózattal rendelkező univerzális bank maradjon Magyarországon.

Ginzer Ildikó

Fotó: MKB

- Az átállás időzítése hogyan történik? Mikor terveznek bankszünnapot, informatikai karbantartást ennek a lebonyolítására?

- Április 1-jén, pénteken rövidített nyitvatartás lesz a fiókokban, vagyis délben az MKB és a Budapest Bank fiókjai is bezárnak. A jogi egyesülés tervezett informatikai feladatokkal is jár, ezért azon a hétvégén bizonyos szolgáltatásokban kiesések várhatóak: az azonnali fizetési rendszer, átutalási szolgáltatások, az internetbank és a mobilbank többek között nem lesz elérhető április másodikán szombaton, valamint április harmadikán vasárnap a délutáni-esti órákig.

Április 4-én szintén bankszünnapot tartunk, ekkor a fiókhálózat zárva lesz, de az elektronikus csatornák és a fizetésforgalmi szolgáltatások már visszakapcsolásra kerülnek. A bankkártyákkal természetesen egész hétvégén zavartalanul lehet majd pénzt felvenni és az üzletekben vásárolni az április 1-jei egyenleg keretéig, az egyenlegek ugyanis a hétvégén nem frissülnek. Reméljük, ez nem okoz fennakadást, igyekeztünk az átállást úgy időzíteni, hogy a hónap elsején esedékes utalásokat még mindenki rendben megkapja, és használhassa majd.

- Hogyan fogadták az ügyfelek és a dolgozók, hogy 35 év után eltűnik a sokak számára kedves Budapest Bank?

- Az ügyfelek nem annyira a márkanévhez ragaszkodnak, mint a bank által nyújtott minőségi szolgáltatáshoz. Ez pedig megmarad, maradnak az ügyfélkapcsolat-tartók, a fiókok és a korábbi szolgáltatások, ugyanúgy tudnak továbbra is ügyet intézni személyesen és elektronikus formában is, mint korábban. Házon belül az egyesülés előkészítésén már több mint egy éve dolgozunk, ez az időszak elég volt arra, hogy a három bank csapata összecsiszolódjon, megtanuljon együtt dolgozni a közös cél érdekében, vagyis hogy felépítsük Magyarország második legnagyobb bankcsoportját.

- Azt említette, hogy a régi termékek díja, kamata nem változik. Milyenek lesznek az új szolgáltatások?

- Ezen a területen termékharmonizációt hajtottunk végre. Ebbe a két bank kínálatában fellelhető legjobb elemeket tettük bele, hiszen egyforma szolgáltatások lesznek mostantól.

- Mik a terveik a három bank egyesülése után?

- Stratégiai cél, hogy a hazai piacon a piaci átlag fölötti növekedést érjen el a bank a legnagyobb fiókhálózattal rendelkező univerzális bankként. A közelebbi célok között szerepel emellett egy, a hazai piacon kimondottan újszerűnek számító digitális platform megteremtése is, amelyhez kiválasztottuk már a technológiai partnert is. 2025-től pedig, ha már eltelt egy teljes üzleti év a három bank egyesülése után, további terjeszkedés is szóba jöhet, elsősorban a régióban.

A cikk megjelenését a Magyar Bankholding Zrt. támogatta.