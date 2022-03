Nagyon bízunk abban, hogy ez a háború gyorsan befejeződik, és akkor rendeződhetnek a gazdasági viszonyok – mondta a Világgazdaságnak Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-Coop elnöke. A Coop-csoporthoz tartozó több mint ezer vállalkozás érdekképviseletét ellátó szövetség vezetője szerint egyelőre szó sincs elbocsátásokról az ágazatban.

Az élelmiszerárstoppal jókora terhet kaptak a nyakukba. Az árstopban érintett termékekből kötelező készletet tartaniuk a korábbi állapotnak megfelelően, miközben az infláció és bizonyos nyersanyagárak emelkedése miatt a beszállítói árak érdemben növekedtek, így tetemes veszteségeik keletkeznek. Abban reménykednek, hogy a májusig hátralévő időszakban az élelmiszerárstoppal kapcsolatos költségeink nem fogják az egész évet tönkre tenni.

Ha elhúzódik a háború, és az év nagy részére rányomja a bélyegét, annak beláthatatlan következményei lehetnek – mondta Perlusz László, a Vállalkozások és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára. Már a háború előtt is öt-hatszorosára emelkedett a gáz ára, miközben alapanyag- és alkatrészhiány sújtotta a gazdaságot. Ha gyorsan meg is oldódik a helyzet, akkor is fékezni fogja a növekedést és rontja a cégek kilátásait. Egyelőre nem kezdtek elbocsátásokba a vállalatok, a munkaerőpiac továbbra is feszes, amit az is mutat, hogy képes felszívni az Ukrajnából érkező menekülteket is.

