Meglehetősen különös bejelentést tett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden a rendkívüli kormányinfót: közölte, hogy a kormány úgy határozott, hogy megváltoztatja a földgáz esetében a rezsicsökkentésnél figyelembe vehető gáz fűtőértékét. Az eddigi 59132 MegaJoule értéket 63645 MegaJoule-ra emelték.

Összességében ezt az átlagfogyasztók nehezen érthetik meg, mivel alapvetően eddig a rezsicsökkentés támogatott árának küszöbértékeként az 1729 köbméteres korlátot emlegette mindenki. Ez a kormány meghatározása szerint az átlagfogyasztás, azonban önmagában ez a meghatározás nem veszi figyelembe, hogy milyen minőségű gázt használnak.

Azt érdemes még most tisztázni, hogy bár városi legendák terjednek arról, hogy romlott a gázminősége, és „régen minden jobb volt” jellegű nosztalgiázás indul, hogy gyorsabban felforrt a gázon a víz, vagy hamarabb ki lehetett fűteni a lakást, mint most a „rossz gázzal”. Alapvetően ez így ebben a formában nem igaz, a gáz fűtőértékét törvényileg meghatározzák, de a hálózatüzemeltetők is külön ellenőrzik.

Enyhe ingadozás előfordulhat, például számít a szoba levegőjének minősége, de még a tengerszint feletti magasság is fűtőérték esetében. Nagyon kis különbségek a gázminőségben is előfordulhatnak, amit most a kormány le is szabályozott.

Rajta van a gázszámlán is

A gázszámlákat megnézve a legtöbb szolgáltatónál a számlákon a korrigált mennyiség rész mellett feltüntetik a fűtőértéket – az MVM számlamagyarázóját itt érheti el. A megajoule/köbméter mértékegységben megadott mennyiség azt mutatja meg, hogy egy köbméter gáz mennyi energiatartalommal bír. Ez Magyarországon jellemzően 32-38 MJ/m3 közé esik.

Maga mértékegység segít abban, hogy kiszámolja valaki a köbméteres fogyasztást a gázminőség figyelembe vételével: vagyis el kell osztani a MegaJoule értéket a fűtőértékkel, és így kijön a lehetséges fogyasztás. Az alábbi táblázatban a leggyakoribb fűtőértékeken keresztül mutatjuk be a lehetséges fogyasztási mennyiségeket.

Fűtőértékek és fogyasztási mennyiségek Fűtőérték Felhasznált köbméter a most bejelentett fűtőértéklimitnél 30.00 1971.07 32.00 1847.88 34.20 1729.01 35.00 1689.49 38.00 1556.11 40.00 1478.30 Forrás: Napi.hu számítás

Magyarországon a legtöbb helyen – például a fővárosban vagy a megyeszékhelyeken – a fűtőérték ritkán esik 34 MJ/m3 alá, tehát összességében a legtöbb háztartásnak plusz köbmétereket jelenthet az átlagfogyasztásig a gázfogyasztásban. Mint a táblázatban is látszik, a bevésődött 1729 köbméter a 34,2 MJ/m3 szintnél jön ki pontosan, tehát akinél ennél nagyobb fűtőértéke van a gáznak, az örülhet.

Legalábbis Gulyás Gergely bejelentését alapvetően így is lehet értelmezni. Ha az ezen 34,2 MJ/köbméteres szint alatti fogyasztóknak akartak kedvezni, akkor esetükben vissza kell korrigálni a magasabb nominálás köbméteres fogyasztásukat. Vagyis akkor azok örülhetnek, akik gyengébb gázzal fűtenek. Erre utalhat, hogy a miniszter azt állította, hogy az orosz, a magyar és a nyugati gáz fűtőértéke nem azonos, és most az LNG-vel érkezett gáz fűtőértéke rosszabb.

Ha nem tudja, hogy pontosan milyen minőségű gázt használ, vagy nincs elérhető közelségben egy gázszámla, akkor az MVM Next honlapján ennek lekérdezésére is van lehetőség.

A szolgáltatók a minőséggel korrigált m3 arányt veszik majd figyelembe – legalábbis a már ismételt rezsicsökkentést szabályozó új, júliusi rendelet alapján, mivel ez sztandardizálja a fogyasztást. Vagyis így nincsenek igazságtalan különbségek a fogyasztási helyek között.

Ha tehát azt látja, hogy magasabb a fűtőérték, mint 34,2 MegaJoule, akkor most kapott pár plusz köbméternyi fogyasztást.