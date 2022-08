A két számjegyű infláció az iskolakezdést is érinti, holott az sok család számára még "békeidőben" is megterhelő. A bankok gyakran kínálnak kisebb összegű kölcsönöket a tanszerek beszerzésére, de a rászoruló családokat az állam és a helyi önkormányzatok is támogatják.

Idén különösen nagy az áremelkedés: a füzetek és egyéb papíripari termékek akár 40-50 százalékkal is többe kerülhetnek, mint tavaly, de a nem papírból készült iskolaszereket is nagyjából 30 százalékkal magasabb áron vásárolhatjuk meg idén.

Így lehet olcsóbb az iskolakezdés egészségpénztárral

Az iskolakezdéshez szükséges termékeket minden családnak be kell szereznie, az iskolák listái pedig hosszúak, füzetek, vonalzók, ceruzák, zsírkréták, festékek, ecsetek, tornafelszerelések sora szerepel rajta. Ráadásul az évkezdéshez új pólókra, cipőkre, nadrágokra is szükség van.

Az egészségpénztári megtakarításból ezeket is ki lehet fizetni. Az egészségpénztárak ugyanis önsegélyező szolgáltatásokat is nyújtanak, melyek egyike a beiskolázási vagy tanévkezdési támogatás.

Ennek keretében az egészségpénztári tagok beszerezhetik óvodás és iskolás gyermekeik tanévkezdéséhez szükséges eszközeit, tanszereit és ruháit. A támogatás a felsőoktatásban részt vevő gyermekekre is kérhető 25 éves korig. Esetükben a tandíjak és térítési díjak, kollégiumi vagy albérleti díj fizethető az egészségpénztáron keresztül.

Az egészségpénztári pénzüket a legtöbben még mindig szinte kizárólag gyógyszerek vásárlására és magánorvosi kezelésekre költik, és kevesen ismerik a beiskolázási támogatást.

Az egészségpénztári tagok tanévkezdéskor gyermekenként évente az év első napján érvényes minimálbér összegének erejéig fizethetik a tanévkezdés költségeit az egészségpénztári megtakarításukból. A keretösszeg tehát jelenleg 200 000 forint/év/gyermek.

Ráadásul a beiskolázási támogatást nemcsak saját gyermekük után, de közeli hozzátartozóik gyermekei után is igényelhetik az egészségpénztári tagok.

Az egészségpénztárba befizetett összeg 20 százaléka, legfeljebb 150 ezer forint adóbevalláskor visszaigényelhető. Az adó-visszatérítést tehát minden pénztártag igényelheti, aki személyi jövedelemadót fizet.

A maximális 200 ezer forintos kerethez tartozó befizetés után akár közel 45 ezer forint adó-visszatérítést is kaphat a gyermeket nevelő szülő – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Így működik a beiskolázási támogatás

A beiskolázás költségeiről szóló számlákat lehet elszámolni a támogatás keretében. A támogatás iránti igényt az egészségpénztárhoz kell benyújtani 120 napon belül. Ezt a pénztár nyomtatványán lehet megtenni, melyhez az iskolalátogatási igazolást is csatolni kell.

Nagyon fontos az elszámolásnál a számlák dátuma – tette hozzá Gergely Péter. Csak a tanév kezdete előtt 15 nappal és a vége után 15 nappal kiállított számlák elszámolhatók, azaz azok, amelyek dátuma augusztus 15. és június 30. közé esik.

Ki használhatja ki az egészségpénztár nyújtotta lehetőséget?

Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) szerint az egészségpénztárak taglétszáma jelentősen nőtt az elmúlt időszakban, 2022 első negyedévében már több, mint 954 000 tagja volt a pénztáraknak.

Közülük azok használhatják ki a beiskolázási támogatást, akiknek van az egészségpénztári számlájukon legalább 180 napos egyenlegük, ez pedig több százezer családot is érinthet. Ők viszont még nincsenek elkésve, augusztus 15-e után kezdhetik a tanév eleji vásárlást.