Globálisan egyre nagyobb szerepet kap a gazdaságban a fenntarthatóság, ez nem is csoda, hiszen több felmérés szerint változás nélkül könnyen klímakatasztrófába kormányozza magát a világ. Ebben a harcban nagyon sok múlik a vállalkozásokon, köztük a magyar cégeken is. A K&H felmérése szerint javult a magyar vállalatok hozzáállása, de az eredményekre azért nem lehet még büszke az üzleti szféra.

A felmérés szerint a múlt év utolsó negyedében a legalább 2 milliárd forint árbevételű vállalatok 31 százalékának volt saját, nyilvános fenntarthatósági stratégiája, ez jelentős javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest, 2020 végén ugyanis mindössze 15 százalékuk rendelkezett vele. “Kétségtelenül kedvező fejlemény, hogy a duplájára nőtt az arány. Az ugyanakkor rossz hír, hogy így is a cégek kevesebb, mint harmadának van fenntarthatósági stratégiája” - mondta Suba Levente, a K&H Fenntarthatósági vezetője. “

A jövő is felemásnak néz ki. Kedvező, hogy van remény a javulásra, a fenntarthatósági stratégiával jelenleg nem rendelkező vállalatok 23 százaléka ugyanis már dolgozik rajta, 31 százalékuknál pedig legalább már szóba került a téma. Bár az egy évvel korábbi 75 százalékról 45 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik egyelőre nem is terveznek foglalkozni a témával, utóbbi arány még mindig nagyon jelentős. Ezen változtatni kell, továbbá számos lépést kell tenni ahhoz, hogy ne csak papíron, hanem a gyakorlatban is fenntarthatóbbá váljanak a vállalkozások.”

Mire koncentrálnak, akiknek van már stratégiájuk?

A fenntarthatósági stratégiával rendelkező cégek 89 százalékánál a környezettudatos működés, 86 százalékuknál a kollégákkal szembeni méltányos bánásmód, 83 százalékuknál az etikus üzleti viselkedés is nevesítve van.

Érdekesség, hogy míg az egy évvel ezelőtti felmérésben a cégek ugyannyi százaléka mondta, hogy a környezettudatos működés a fenntarthatóság fókuszában van, addig a méltányos bánásmód 68 százalékról az etikus üzleti viselkedés pedig még alacsonyabb értékről, 52 százalékról nőtt ezekre az értékekre.

Valamivel kisebb arányban, de ezeknek a vállalkozásoknak a többsége a társadalmi tevékenységek támogatását (61 százalék) és az őszinte marketingkommunikációt (67 százalék) is szerepelteti a stratégiájában. Az is látható a K&H kutatásából, hogy a környezettudatos működést stratégiájuk részeként megnevező vállalatok továbbra is kiemelten kezelik a működési, termelési folyamat környezetbaráttá tételét, valamint a környezettudatos, hatékony energetikai rendszerek alkalmazását.