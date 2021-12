A karácsony előtti időszak nemcsak a bevásárlásokról, hanem az ünnep miatti munkanap áthelyezésekről szól, hiszen december 24. nem számít hivatalos ünnepnek. Így ezt a napot idén december 11-én szombaton kell majd ledolgozni. De milyen munkarendben várják ezen a napon a bankok ügyfeleiket?

December 11-én a

a CIB Bank és Commerzbank is bankszünnapot tart, ezért e napon a pénzintézetek fiókjai zárva tartanak.

Az Erste a Takarékbank és az UniCredit Bank fiókjai december 11-én a rendes pénteki nyitvatartás szerint tartanak nyitva.

A Raiffeisen és a Sberbank ugyanakkor 14 órakor zárja a fiókjait.

Az OTP Banknál szintén pénteki nyitvatartás és 17 órai zárás lesz, ám a pénteken egyébként tovább nyitva tartó egységek – pl. az üzletközpontokban lévő kirendeltségek – ezen a szombaton csak 17 óráig lesznek nyitva.

A Cofidis rendes nyitvatartással, délután 16:30-ig várja az ügyfeleit december 11-én a személyes ügyfélszolgálaton. Ugyanakkor a telefonos ügyfélszolgálat 18 óra helyett csak 16:30-ig fogadja az ügyfelek telefonjait, s videóazonosítással is csak fél ötig intézheti ügyeit, a sima hétköznapokon megszokott 19 óra helyett.

A karácsony előtti időszakban a money.hu által megkérdezett bankok egyike sem tervez meghosszabbított nyitvatartást.

A bevásárlóközpontokban lévő bankfiókok amúgy is eltérő nyitvatartással működnek – hívták fel a figyelmet a Raiffeisennél. A K&H-nál hangsúlyozták, hogy az Árkádban és Allee-ban található K&H ügyfélpontok – ahogy eddig is - az ünnep előtt is minden szombaton az ügyfelek rendelkezésre állnak 13 óráig. Az OTP-nél jelenleg is hosszabb nyitvatartással üzemelnek a plázákban található fiókok, ezen felül ők sem terveznek meghosszabbított ügyfélfogadást.

A Cofidis december 23-án csak délután 14 óráig tartja nyitva személyes ügyfélszolgálatát és ettől a naptól kezdve január 3-ig a munkanapokon is csökkentett üzemidőben dolgoznak: a személyes, telefonos és a videós ügyfélszolgálaton egységesen 16:30-ig lehet keresni a pénzintézetet.

December 31-én a bankok zöme (Erste, K&H, OTP, Sberbank, Takarékbank, Raiffeisen és az UniCredit) déli 12 óráig tartja majd nyitva a fiókjait. A CIB-fiókok viszont 13 óráig lesznek nyitva, ez alól a Budapest III. Flórián téri fiók lesz kivétel, miután ott a helyi sajátosságok miatt 12 órakor zárni kell. A Cofidis ugyanakkor december 31-én délután 2 óráig lesz nyitva mind a személyes, mind a telefonos és a videós ügyintézésre.

A jövő évi első munkanapon, 2022. január 3-án a pénzintézetek újra normál hétfői nyitvatartással várják az ügyfeleiket. A bankok internetes felületei és bankkártya helpdesk szolgáltatásai természetesen a karácsonyi és az újévi időszakban is 7/24 órában működnek majd.