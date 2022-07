Meglepetésként érhette az MNB-t is, hogy a kormány szerdai bejelentése a rezsicsökkentés korlátozásáról, hiszen múlthavi jelentésében, azt még maradandó elemnek minősítette, szemben a kivezethető árstopokkal. Eközben a következő fájó elem a benzin hatósági árának feloldása lehet, hiszen az üzemanyag túl gyorsan fogy a piacnak - derül ki a blokkk.hu elemzéséből.

A rezsicsökkentés korlátozása miatt akár 200 milliárd is kieshet a fogyasztásból augusztus 1-től. Egyelőre homályos, hogy a szabály miként vonatkozik majd például a nyaralók használatára, megérheti-e esetleg átköltözni egyik lakásból a másikba az átlag keret felhasználása után, de az biztos, hogy az átlagon felül fogyasztóknak fájni fog, ugyanis az átlagfogyasztó által fizetett 7 750 forint, piaci áron 53 000 lenne.

Csak a bércsökkenés biztos

Ezzel szemben a kata elvágása várhatóan nem okoz majd ekkora kiesést, pár tíz milliárdról lehet szó. A költségvetés 2022-ben 237 milliárd forint adóbevétellel számolt, ennek 40 százaléka 89 milliárd folyt be májusig. Az új rend hatálybalépéséig a katások feltehetően kihasználják a kedvező adóformát, utána viszont többségük váltásra kényszerül majd.

A kormány számításai szerint a bújtatott foglalkoztatással az államháztartásnak mintegy 250-300 milliárd forint kárt okoztak a munkáltatók. Bizonyára megoszlik majd, hogy a katából kiesők vállalkozóként vagy alkalmazottként folytatják munkájuk, de minden bizonnyal csökkenni fog a jövedelmük, így legalább egy 10 milliárd körüli összeg kiesik a fogyasztásból.

Tarthatatlan fékek

A legkomolyabb tételt mégis az üzemanyag és az élelmiszer árstopok jelentik: az MNB adataiból kiindúlva mint egy 800 milliárd forint eshet ki így. Az üzemanyag különösen érzékeny része az energiapiacnak, és könnyen tarthatatlanná válhat az a mennyiség, amit a nyomott áron tankolunk el. Ezen túl a kormányzati kommunikáció némileg megváltozott az élelmiszer árfékekkel kapcsolatban is.

Az infláció eközben egyre nagyobb az adóáthárítások miatt, így a további 3 ezermilliárd az, ami a fogyasztókra tevődik. Még az MNB is számol ilyen irányú hatással, jól érezhető a drágulás, még ha egy-egy vállalkozás nem is jelenti be a díjemelései okát.

Az előbbiek nyomán már a idén is 25,5 ezermilliárdosra rendeződik a családi kassza, de 2023-ra már 30 ezer milliárd körül is költhetünk. A megnövekedett költségek, minden jel szerint a boltoláson való spórolásban fognak megjelenni - írta a kereskedelmi szakportál.