A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) irányítása alatt működő HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Kft. felmondta a csigafeldolgozással és tésztagyártással foglalkozó, francia hátterű Bourgogne Gastronomie Kft. (BG) támogatási szerződését, majd az államilag támogatott hitelt nyújtó Eximbank Zrt. és a másik hitelező MKB Bank Nyrt. is megszüntette a finanszírozását – értesült lapunk. A BG 2017-ben 2,6 milliárd forint KKM-támogatást kapott gyárépítésre, az Eximbanktól pedig összesen 5,9 milliárdos hitelt.

A támogatási szerződés szerint 300 dolgozót kellett volna foglalkoztatniuk, de nem sikerült átlagosan a 75 százalékos arányt sem elérni. (Jelenleg 73 bejelentett dolgozójuk van, de júniusban nulla, míg januárban 267 munkatársuk volt.)

A céget csak egy új befektető tudná kihúzni a gödörből, aki finanszírozná a működését, ami a jövőben nem a csigafeldolgozás, hanem a péksütemények, tésztafélék, konyhakész ételek előállítása lehetne. Információink szerint a közelmúltban is főként pékáruk, leveles tészták gyártásával és exportálásával foglalkoztak a 2019 szeptemberében átadott, 6,5 milliárd forintért felépített kisvárdai üzemben. Hazai éticsigát nem dolgoztak fel, mivel Magyarországon már jó ideje alig akad ember, aki hajlandó csigát gyűjteni.

180 napos fizetési haladék

A nehéz pénzügyi helyzetbe került BG augusztus 16-án csődeljárást kezdeményezett, és kapott ideiglenes fizetési haladékot, majd a bíróság augusztus 31-től elrendelte a csődeljárását - ezzel 180 napos fizetési haladékot kapott a vele szembeni követelések teljesítésében. A csődeljárás elméletileg a reorganizációt szolgálja, azaz a cégnek a rendelkezésére álló idő alatt egyezségre kellene jutni a hitelezőivel, és helyreállítani a működését. Információnk szerint azonban erre a több milliárdos tartozás miatt kevés remény van, a cég vagyonát felszámolási eljárásban lehetne értékesíteni, így a vevő tehermentesen jutna hozzá az ingatlanokhoz és gépekhez. Mivel a BG állami támogatást és hitelt is kapott, nagy esély van arra, hogy a kormány közbelép és stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilvánítja, így a csőd- vagy felszámolási eljárását az állami felszámoló, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Zrt. felügyelete alatt bonyolítaná le.

Lapunk megkereste a céget, a HIPA-t és a KKM-et, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak kérdéseinkre.

Alig gyűjtenek csigát

Annak ellenére, hogy az 1980-90-es években nagy hulláma volt a csigagyűjtésnek hazánkban és folyamatos az exportkereslet ma is a magyar éticsigára, szinte teljesen megszűnt ez a tevékenység, idén csak egy cég, a vajai Mantar Kft. vásárolt és dolgozott fel csigát, amit exportálnak – tudtuk meg Pacs Istvántól, az Éticsiga Terméktanács elnökétől. Az alacsony, egy-kétszáz forintos kilónkénti felvásárlási árak mellett nincs, aki csigát gyűjtsön. Elméletileg a szezonban, áprilistól június közepéig lehet Magyarországon csigát gyűjteni, legfeljebb 2000 tonnát, de a kvóta kimerülését jelenleg nem veszélyezteti semmi. Csigatenyésztés sincs hazánkban, a hazai kísérletek kudarcba fulladtak – tette hozzá Pacs István. Az őshonos éticsigán kívüli, tenyésztésre alkalmasabbnak tűnő - ám agresszív - fajtákat nem is lehet behozni az országba. (A német, francia és magyar tulajdonú Mantar Kft. fő tevékenysége a savanyúságok gyártása, de évi 150-200 tonna éticsiga felvásárlásával és feldolgozással is foglalkozik, konyhakész fagyasztott csigákat készít.)

Milliárdos hitelek

A BG-nek az Eximbank 2017-ben 6,9 millió eurós - az MNB NHP keretében nyújtott - beruházási hitelt és egymillió euró versenyképességet javító beruházási hitelt (akkori árfolyamon összesen 2,4 milliárd forint értékű), valamint 2,5 milliárd forint versenyképességet javító forgóeszközhitelt folyósított – derül ki a cégbírósági adatokból. A BG kisvárdai ingatlanán az Eximbank mellett az állami támogatást nyújtó KKM jegyzett be 3 milliárd forint értékben zálogjogot 2017-ben. A cég 2018-as beszámolójában 7,4 millió euró (akkori árfolyamon 2,6 milliárd forint) KKM-támogatás volt nyilvántartva.

Az Eximbank 2019 augusztusában újabb, 500 ezer euró (mintegy 165 millió forint) exportélénkítő forgóeszközhitelt adott a cég tésztagyártásának finanszírozására.

A cég hitelezője az MKB Bank is, amelynek a BG zalaszentgróti, Türjei utcai fióktelepének ingatlanaira van bejegyezve zálogjoga. Az MKB a BG anyavállalatának, az Imofi S.R.W.S. Kft.-nek nyújtott hitelt - a cégbírósági adatok szerint a bank 2017 márciusában 653 millió forint értékű zálogjogot jegyeztetett be -, de a fedezetül szolgáló zalaszentgróti ingatlanok 2019-ben apportként az Imofitól a BG-hez kerültek, amikor a tulajdonosok megemelték a BG törzstőkéjét 9600 euróról 2,8 millió euróval (ingatlanok, készletek és eszközök bevonásával). Így a termelést is Zalaszentgrótról Kisvárdára tették át.

Bourgogne Gastronomie Kft.-adatok (millió euró) (1 euró=359 forint) 2018. ápr.1.-2019. Márc.31. 2019. ápr. 1.-2020. márc. 31. Befektetett eszközök 23,7 24,1 Forgóeszközök 0,4 4,9 Saját tőke 0,002 0,7 Jegyzett tőke 0,009 2,8 Kötelezettségek 17,1 21,1 - hátrasorolt k. 8,1 8,1 - hosszú lejáratú k. 7,5 10,3 - rövid lejáratú k. 1,4 2,6 Ért. nettó árbevétele 0,2 3,5 Anyagjellegű ráfordítások 0,2 3,1 Személyi ráfordítások 0,02 1,7 Üzemi eredmény -0,2 -2,0 Adózás előtt eredmény 0,02 -2,1 Adózott eredmény -0,002 -2,1 Forrás: E-beszámoló

A BG-nek nem érhető el a tavalyi beszámolója az igazságügyi tárca portálján, az utolsó leadott dokumentuma a 2019. április 1. és 2020. március 31. közötti üzleti évéről ad tájékoztatást. A kisvárdai üzem 2019-es elindulásával a cég árbevétele 3,48 millió euróra (1,2 milliárd forint) nőtt, de az évet 2,09 millió euró (750 millió forint) veszteséggel zárta. Tavaly március végén 21 millió eurót tett ki a kötelezettségállománya, ebből a hosszú lejáratú hitel 10,3 millió, rövid lejáratú 1,2 millió euró volt. A hitelbiztosítéki nyilvántartás szerint az állami Eximbank és az MKB 2017 és 2020 között több hitelszerződés kapcsán jegyzett be jelzálogjogot a társaság vagyonára.

Nagy tervekkel avatták a gyárat

A BG alapítója a francia tulajdonú, 1994 óta működő Imofi S.R.W.S. Kft. (illetve jogelődje), amely a kisvárdai üzem átadásáig Zalaszentgróton foglalkozott éticsiga feldolgozással és csigás-kagylós ételek készítésével. A több mint 12 ezer négyzetméteres kisvárdai üzemet kormánypárti politikusok jelenlétében avatták fel 2019 szeptemberében. Az ügyvezető igazgató akkor azt mondta az MTI tudósítása szerint, hogy "a francia tulajdonos a növekvő piaci igényt szeretné a csiga és a fagyasztott tésztafélék összekapcsolásával, a Kisvárdán lévő korszerűbb technikai színvonal segítségével kiszolgálni". A termékeket exportra szánták. A zalaszentgróti üzemben évente mintegy ezer tonna, nem csak Magyarországon gyűjtött éticsigát dolgoztak fel. Az akkori tervek szerint nálunk évi 400-500 tonnát szerettek volna felvásárolni.

A magas élőmunka-ráfordítással előállítható, saját házába visszatöltött, vajazott éti csiga-, sós és édes fagyasztott tészta termékeket elsősorban nagykereskedők, nevesebb áruházláncok, luxuséttermek, nívósabb vendéglátóhelyek vásárolják - írta az akkori helyzetről az MTI.