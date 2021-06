A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint a hűtési célú villamosenergia-felhasználás folyamatosan emelkedik, és az utóbbi években szép lassan, de több mint duplájára nőtt. A MEKH adatai alapján a hazai háztartások végső energiafelhasználásában a hűtési célú villamosenergia-felhasználás a 2015-ös értékhez (271 TJ) képest 2019-re több mint a duplájára, 570 TJ-ra nőtt, ami a légkondicionáló berendezések elterjedésének is köszönhető.

Az elmúlt napokban országszerte jelentősen megnőtt az átlaghőmérséklet, ezzel pedig egyenes arányban áll a villamosenergia-fogyasztás megugrása is - olvasható a MEKH közleményében. Bár a villamos energia-rendszer éves csúcsterhelései általában télen alakulnak ki, a klímaberendezések használata már nyáron is egyre nagyobb rendszer­terhelési adatokat produkál. A tapasztalatok szerint azt követően, hogy a napi átlaghőmérséklet eléri a 24 Celsisu-fokot, minden további egyfokos emelkedés plusz 90-100 MW-tal terheli a hazai rendszert.

Az eddigi abszolút nyári csúcsterhelés 6814 MW volt, amit idén június 23-én mértek, 28,7 fokos átlaghőmérséklet mellett.

A légkondicionálókat okosan használva áramot és pénzt lehet megtakarítani, és még a környezetet is óvni lehet egy-egy jó döntéssel. Nem mindegy például, hogy milyen teljesítményű klímaberendezést választ a felhasználó. Ezért is érdemes a berendezés teljesítményét – szakemberrel egyeztetve – a hűtendő helyiség méretéhez igazítani. Így elkerülhető a feleslegesen nagy teljesítményű és többet is fogyasztó klímagép megvásárlása és használata.