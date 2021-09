A Kúria kedden ítéletet hirdetett a Klubrádiónak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) médiatanácsa ellen, a Budapest FM 92,9 MHz rádiós pályázat ügyében indított felülvizsgálati eljárásban. A Fekete Ildikó, Remes Gábor és Varga Zs. András bírókból álló legfőbb bírói grémium helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék májusi ítéletét, amely kimondta, hogy a Klubrádió pályázati ajánlata nem felelt meg a pályázati kiírásnak és a médiatörvénynek - írja a Média1 portál.

Az ítélet értelmében a Médiatanács jogszerűen nyilvánította érvénytelennek a Budapest FM 92,9 MHz rádiós pályázatot, illetve zárta ki a pályázatból az akkor már csak egyedüliként versenyben lévő Klubrádiót. A Kúria szerint a felperes maga sem vitatta, hogy ténybeli hiányosságokat vétett pályázatában, márpedig a médiatörvény és a jog nem biztosít lehetőséget arra, hogy érvénytelenség esetén nem jogi szempontokat mérlegeljenek, vagyis ha valaki hibás, ellentmondásos pályázatot nyújt be, illetve negatív saját tőkével rendelkezik, akkor ennek ellenére a pályázati ajánlatát érvényesnek fogadják el - írja a Média1.

A Kúrián is elbukott a Klubrádió

A bíróság szerint a Klubrádió Zrt. negatív saját tőkéjének rendezésére vonatkozó ígéretek ellentmondásosak voltak, és a pályázat beadásáig nem valósult meg a rendezés. A bíróság szerint a hallgatóktól érkező (hisz a Klubrádió jó ideje hallgatói adományokból működik, jelenleg az interneten - a szerk.) jövőbeni pénzbeli támogatás bizonytalan, azzal nem lehet kalkulálni, vagyis a pályázatból nem derült ki, hogy a Klubrádió biztosítani tudná a költségei fedezetét.

A Kúria mintegy 700 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte a Klubrádiót. (Az ügyben döntő legfőbb bírói tanács tagja volt Varga Zs. András, a kúria elnöke is, akit tavaly ősszel úgy választott meg elnöknek a parlamenti többség, hogy nincs bírói ítélkezési gyakorlata, és az Országos Bírói Tanács sem tartotta alkalmasnak a posztra - a szerk.)

Arató András, a Klubrádió elnöke és többségi tulajdonosa korábban jelezte: Alkotmánybírósághoz, ha kell, a strasbourgi nemzetközi bírósághoz is elmennek, hogy folytatni tudják a földfelszíni sugárzást. Ugyanakkor belátható időn belül nem lesz földi frekvenciájuk, de a rádió online hallgatható most is - mondta a tulajdonos.