Átadták az M8 pályájának egyik legjobban várt szakaszát

Még 2018 tavaszán kezdődtek meg és most fejeződtek be az M8-as autóút osztrák határig tartó, 2x1 sávos, közel 29 kilométeres szakaszának munkálatai. Pénteken átadták a Körmend és Rábafüzes közötti részt, így már majdnem a határig gyorsforgalmin lehet menni. Több forgalmi változás is jön a térségben. A 62 milliárdos beruházás uniós forrásból valósult meg a Duna Aszfalt és a Mészáros és Mészáros Kft. kivitelezésében.