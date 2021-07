Három autóbuszgyártó 2022 elejéig összesen több mint 500 környezetkímélő, dízelüzemű járművet szállít, amelyekkel országszerte találkozhatnak majd az utasok. Az első 150 darab Credo Econell 12 típusú, szóló jármű már a nyár végéig megkezdi a szolgálatát; a buszok - Pest megye kivételével - országszerte forgalomba állnak.

A modern járművekkel az utasok többségében Balassagyarmat, Bér, Bercel, Rétság, Mohora, Szécsény, Romhány, Nógrádkövesd, Galgaguta, Ipolyvece, Herencsény térségében közlekedhetnek. A 75 utas szállítására alkalmas autóbuszok légkondicionáltak, rendelkeznek elektronikus utastájékoztatási rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, kerekesszék és babakocsi elhelyezésére kialakított speciális férőhellyel.

Az elmúlt évek legnagyobb volumenű egyidejű autóbusz-beszerzése zajlik idén. Júniusban összesen 6 darab MAN Lion's City GL A23 típusú csuklós járművet állítottak forgalomba Nógrád megye útjain, a most átadott újabb 8 jármű ezt követi - tájékoztatott Kameniczky Ákos, a Volánbusz forgalmi és kereskedelmi főigazgatója a közleményben.

A főigazgató arra is kitért: a Credo Econell 12 típusú autóbuszoknak köszönhetően a térségben közlekedő helyközi járműállományon belül a szóló kivitelűek 4,37 százaléka újul meg, a teljes állomány átlagéletkora 13,02 évről 11,91 évre csökken. A korszerűsítéssel éves szinten csaknem 2 millió utas számára biztosítanak kényelmesebb utazást.

A MÁV-Volán-csoport egységes stratégiai irányításának is köszönhetően egyre színvonalasabb és környezetkímélőbb szolgáltatások várják az utasokat. A Volánbusz 2021-ben 1665 autóbuszt szerez be, amelyből várhatóan közel 700 jármű az év végéig meg is érkezik - jelezték utalva arra, hogy a fennmaradó állomány 2022-ben áll majd az utasok szolgálatába. A jármű-fiatalítási program eredményeként a jövő év végéig a Volánbusz teljes autóbusz-állományának 40 százaléka megújul.