Kilenc év alatt a Debreceni Egyetem Klinikai Központjával közösen fejlesztette ki a Synlab Magyarország Kft. azt a forradalmian új szoftvert, ami mesterséges intelligencia segítségével akár 14 betegségcsoport kockázatát képes megbecsülni – mondta Németh Ákos, a Synlab Magyarország Kft. fejlesztés vezetője.

Hozzátett: a jövőben sem áll meg ez a folyamat, hiszen ahogy a modellek egyre több valós beteg adataival találkoznak, egyre jobban fognak teljesíteni, lehetőséget adva újabb és újabb betegségcsoportok meglétének kockázatelemzésére.

Az okoslelet nemcsak a referenciatartományoktól való eltérést mutatja meg – ahogy egy hagyományos laborvizsgálat – hanem azt is, hogy egy adott betegségcsoport milyen valószínűséggel fordul elő a páciensnél.

Jelenleg a pajzsmirigybetegségek, a cukorbetegség különböző formái, májbetegségek, nem fertőzéses eredetű gyulladásos bélbetegségek, táplálkozási és egyéb anémiák, immunológiai defektusok, szisztémás autoimmun kórképek, a zsíranyagcsere zavarai, epe- és hasnyálmirigy-betegségek, vesebetegségek, szív- és érrendszeri panaszok, de daganatos és ritka betegségek kockázatelemzésére is képes a matematikai valószínűségszámításon alapuló rendszer – mondta Csernák Zsolt, a Synlab Hungary Kft. orvos-igazgatója.

Úgy véli, hogy a háziorvosok és szakorvosok számára is rendkívül hasznos lehet egy ilyen lelet, hiszen segítségével olyan betegségekre is fény derülhet, melyekre a páciens aktuális panaszai alapján nem feltétlenül gondolnának és akár évekkel később kerülne csak sor a diagnózis felállítására.

A Synlab 36 országban van jelen, a világon a harmadik legnagyobb labordiagnosztikai vállalat. Magyarországon a magánegészségügyben elsőként vezették be az AI/Life Okosletet – tette hozzá Póda Tamás, a Synlab Kft. kereskedelmi és marketingigazgatója.

A folyamatos tanulásra képes mesterséges intelligencia közel másfél millió anonim magyar páciens több mint százmillió laborvizsgálatának betáplált adataival rendelkezik.

A megfelelő időben elvégzett laborvizsgálat életet menthet, mondta Fehér Virág Piroska, a Synlab orvosszakmai tudományos munkatársa. A pácienseknél a vérvétel után az adatokat egy mesterséges intelligencia alapú szoftver elemzi. A leletezés során nézik a különbözőségeket, kockázatbecsléseket végeznek, tette hozzá a szakember.

A Sylab átlagpácensei 25-40 év közötti nők, akik sokkal egészségtudatosabbak, mint a férfitársaik - mondta Póda Tamás. A Napi-hu-nak kiemelte: a Synlab tervei között szerepet, hogy a jövőben több betegségcsoporttal is bővítik az okosletetet. Az innovatív megoldást szeretnék más országban is bevezetni, erről már tárgyalásokat is folytatnak, mondta a Napi.hu-nak