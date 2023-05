Az MBH Bank ügyfelei találkozhatnak először azokkal a hazai fejlesztésű, univerzális ügyfélkiszolgáló pontokkal, amelyekben személyes emberi közreműködés nélkül, biztonságosan és kényelmesen lehet ügyet intézni. A magyar FaceKom által fejlesztett, első körben 10 darab digitális banki kioszkot magyarországi egyetemeken telepítik.

Miskolcon debütált az első ilyen MBH Digitális Zóna, ahol a gyors ügyfélazonosítási folyamatot követően, videós távsegítséggel számlát nyithatunk. A tervek szerint a későbbiekben további banki szolgáltatásokkal bővül a digitális kioszkok kínálata. Az év végéig további egyetemi helyszíneken is elérhetővé válik a bank digitális kioszkja.

Az MBH Bank megbízásából készültek el az első olyan, a magyar FaceKom által fejlesztett ügyfélkiszolgálási pontok, amelyekben helyi ügyintéző személyes közreműködése nélkül, kényelmesen lehet ügyet intézni.

Okos kapszula és mobilszoba

A nagyvállalati távoli ügyfélazonosítási megoldások területén piacvezető FaceKom koncepciója és fejlesztése alapján készült okos kapszula olyan professzionális, a biztonságos online ügyfélazonosításhoz szükséges eszközökkel, megvilágítással felszerelt mobilszoba, amelyben lehetőség van a teljesen privát és kényelmes távoli ügyintézésre.

A kapszula és a kezelőfelület akadálymentes elérhetőséget is biztosít, így például kerekesszékkel közlekedő ügyfelek is használhatják a szolgáltatást. Az MBH Bank miskolci digitális kioszkjában induláskor videós távsegítséggel számlát nyithatunk, de a tervek szerint a későbbiekben további banki szolgáltatásokkal bővül majd a digitális kioszkok kínálata.

Széleskörű modernizációs programba kezdtünk az előd bankjainktól örökölt, közel 500 fiókot számláló hálózatunkon, amelynek célja egy modern, több szakértőt alkalmazó, országszerte egységes szolgáltatási színvonalat biztosító, elsősorban tanácsadásra épülő fiókhálózat kialakítása. Ugyanakkor látjuk azt is, hogy a fiatalabb korosztálynak más igényei, bankolási szokásai vannak, kevésbé a személyes jelenlétet, mint inkább a digitális ügyintézési lehetőségeket keresik. Ezért folyamatosan kutatjuk a bankolás jövőjét, és nyitottak vagyunk az olyan innovációk irányában is, amelyek az ő elvárásaiknak is megfelelnek

– Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

Úttörő szerepben a FaceKom

Bodnár Zsigmond, a magyar tulajdonú FaceKom ügyvezetője kiemelte: „Az MBH Bank a világon elsőként használja majd az egyedülálló, a helyi és távoli ügyintézési lehetőséget hibrid formában ötvöző megoldásunkat, melyet a jövőben a nemzetközi piacokon is be kívánunk vezetni. A vállalat legújabb fejlesztése nemcsak bankfiókok alternatívája lehet, hanem más szolgáltatók fiókjait is kiválthatja, vagy kiegészítheti.”

A FaceKom olyan professzionális, a biztonságos online ügyfélazonosításhoz szükséges eszközökkel, megvilágítással felszerelt univerzális mobilszobákat is fejleszt (FaceKom Pont), amelyekben lehetőség van a teljesen privát és kényelmes távoli ügyintézésre.

A saját eszközzel végzett digitális ügyintézéshez képest az MBH Bank digitális kioszkjainak előnye, hogy ezeket a tereket a távoli ügyfélazonosításhoz szükséges optimális világítással, elrendezéssel és eszközparkkal látják el. Ezek a digitális eszközökkel kevésbé ellátott, vagy ilyen kompetenciákkal kevésbé rendelkező felhasználók számára is segítséget jelentenek.