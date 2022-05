A legtöbb diáknak – érthető módon – a bérezés a legfontosabb szempont a nyári munka kiválasztásánál, mégis sokan alulbecslik mekkora keresetre számíthatnak, ha úgy döntenek dolgoznának szabadidejükben. A diákok többsége "két lábbal áll a földön", és megfontoltan költenék el a fizetésüket - derül ki a Mind-Diák által készített reprezentatív kutatásból.

Egyes helyeken akár kezdőként is elérhető a 2000 forintos órabér - közölte az iskolaszövetkezet a Napi.hu megkeresésére. Ezzel szemben a kutatásban megkérdezettek több mint 80 százaléka azt mondta, hogy az 1150 és 1500 forint közötti fizetéseket tartja reálisnak. Előbbi a 20 százalékos emelés után, a jelenlegi bruttó minimálbérnek felel meg, ami a 25 évnél fiatalabbak szja-mentessége miatt, számukra a nettó összeget jelenti.

A megkérdezettek túlnyomó része legalább "jó dologként" ítélte meg az szja-mentességet, de az is elmondható, hogy a fiatalok 40 százalékát kifejezetten a még több munka vállalására is motiválja. Mindezzel együtt, elmondható, hogy némileg alábecsülték az idei emelkedést, ugyanis a diákok mindössze 3 százaléka volt, aki "alapból" a 2000 feletti órabért tartaná vonzónak, pedig attól függően, hol dolgozik a diák, nem olyan elérhetetlen ez a kategória sem.

A fő szempont a fizetés

Továbbra is a fizetés vezet, mint legfontosabb tényező a diákmunka kiválasztásánál, de közel sem minden esetben írja felül a többi szempontot. Míg a válaszolók 36 százalékánál ez az első, nagyjából 20-20 százalékuknál a széles munkaválaszték és a megközelíthetőség az. Kevesebb fiatalt érdekel a kollégák szakértelme, mindössze 14 százalékuknál dominál ez, a cég hírét pedig mindössze 3 százalékuk jelölte meg legfontosabb szempontnak.

Az 1150 forintos minimum helyett, megkeresésünkre a MŰISZ Iskolaszövetkezet elmondta, hogy nyári munkáknál 1400-1500 forint alatti fizetés már kifejezetten ritka, de már könnyebb fizikai munkáknál is jellemzőbb lehet az 1700-1800 forintos órabér, míg egyes helyeken 2000 forint fölé is mehet ez a szám. A számaikat némileg árnyalja, hogy ők elsősorban Budapesten és Debrecenben kínálnak lehetőségeket, de az országos lefedettségű Meló-Diák számai sem sokkal alacsonyabbak.

Az ország nyugati részén és Budapesten, átlagosan 8-10 százalékkal keresnek jobban a diákok, de még így is elmondható, hogy a képesítést nem igénylő munkák is jellemzően 1300-1400 forintot fizetnek óránként. Kiemelt térség a Balaton, ahol még a kezdőbérek is elérhetik a 2000 forintot, a jutalékokat hozzászámolva. A szakmai pozíciók esetében, országosan is 1800 forintos átlagos órabérrel lehet számolni.

Általános munkaerőhiány

A MŰISZ és a Meló-Diák egyaránt széleskörű munkaerőhiányról számoltak be, így minden ágazatban rugalmas alternatívát kínálhat a diákmunka. Ugyanez hatványozottan igaz a nyári időszakra.

A felmérés eredménye szerint a diákok 75 százaléka a tanulás mellett is dolgozna. A válaszadók 31 százaléka 2 napot, 40 százaléka 3-4 napot, de nagyjából 15 százalékuk akár 5-6 napot is dolgozna, míg az utóbbihoz hasonló arányban vannak azok is, akik hetente csak néhány órát vállalnának.

A nyári rugalmasság év közben limitált, de míg a legnépszerűbbek közé tartozó áruházi és vendéglátós munkáknál ez komolyabb korlátot jelenthet, addig az irodai munkáknál – így még nagyobb arányban a MŰISZ által kínált, jellemzően egyetemi tanulmányokat igénylő munkáknál – az utóbbi időben megjelent az otthoni munkavégzés lehetősége is.

Arra a kérdésre, hogy tervben van-e valamilyen módon az ukrán menekültstátuszban lévők bevonása a diákmunkapiacra, egyelőre nem sokat tudtak elárulni, de például a MŰISZ-nél folynak már erről egyeztetések. Mivel az iskolaszövetkezeti foglalkoztatásban csak nappalis hallgatói státusszal rendelkező EU-s állampolgárok vagy oktatási intézmény diákjai dolgozhatnak, ez az út csak kevés menekült számára elérhető.

A Meló-Diák emiatt elsősorban a munkaerő-kölcsönzéssel és közvetítéssel foglalkozó partnereit ajánlja a dolgozni akaró menekülteknek, ahol viszonylag nagy számban, akár hosszú távra is tudnak munkát adni az Ukrajnából érkezőknek. Az ilyen cégeknél, indokolt esetekben akár még szállást vagy gyermekfelügyeletet is tudnak biztosítani a szerződés idejére.