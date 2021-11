A lap szerint egy hónappal azután nyújtották be a bejegyzési kérelmet, hogy már a kuratóriumi tagok neve is nyilvánosságra került, a cégbíróság október 27-én jegyezte be a Jövő Nemzedék Földje Alapítványt, a létesítő okirat kelte október 25-e.

A kuratórium elnöke Lázár János lett, aki három éve kormánybiztosként irányítja a 10 ezer hektáros gazdaságot.

Kapcsolódó Újabb öntözőrendszere lesz a mezőhegyesi állami cégnek

Az alapítvány cél szerinti besorolásaként a cégbírósági bejegyzésben az áll, hogy a szervezet, a gazdaságfejlesztési és munkaügyi tevékenységen belül, az idegenforgalom fejlesztését, a munkanélküliség kezelését és a szociális foglalkoztatást is szem előtt tartja.

A Ménesbirtokon dolgozók létszáma igen hektikusan alakult az elmúlt években: Lázár János kormánybiztossá való kinevezése után nagyjából 100 dolgozótól azonnal megváltak, majd a létszám a vetőmagüzem franciáktól való visszavásárlása után megugrott, de 2021 első negyedévében 401, második negyedévében 457, harmadik negyedévében 605 főt foglalkoztattak a honlapon közzétett létszámadatok szerint.

A második-harmadik negyedévi felfutás nyilván a nyári idénymunkának köszönhető, erre lehet következtetni a béradatokból is, a legutóbbi negyedévben egy főre havi 94 ezer forint bér jut. A hvg.hu helyi forrásai szerint inkább elküldtek dolgozókat az üzemtől, mintsem felvettek volna, ráadásul, a fluktuáció elég nagy, többek szerint nem helyieket vesznek fel többnyire, aminek oka valószínűleg a munkahely betöltéséhez szükséges képzettség hiánya.

Ismert nevek a kuratóriumban



Lázár mellett helyet kapott a kuratóriumban Csányi Attila, Csányi Sándor fia, aki a Bonafarm ügyeit viszi, és a Ménesbirtok igazgatótanácsának is tagja már egy ideje, ahogy Kerezsi Miklós is, aki egyébként évtizedek óta külföldi akvizíciókat is bonyolító agrárvállalkozó. Újnak számít, legalábbis a Ménesbirtok történetében Balczó Barnabás. Balczó a Miniszterelnökséget 2018-ig vezető Lázár kabinetfőnöke volt, jelenleg az MFB Invest Zrt. vezérigazgatója, de időközben saját, vidékfejlesztési nagyberuházásokkal összefüggő, projektfinanszírozással és menedzsmenttel foglalkozó céget alapított, amely éppen Lázár választókerületében, Makón kapott több megbízást felzárkóztató projektek, illetve energetikai közbeszerzések lebonyolítására. A kuratóriumban kapott helyet a NAK elnöke, Győrffy Balázs is. Az FB be, a korábbi hírek szerint, a MAGOSZ elnök Jakab István mellett a kisváros polgármestere, Pap István is bekerült.