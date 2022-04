A magyar vendéglátás dinamikus fejlődése, a sikeres hazai és külföldi szereplések, a minőségi magyar alapanyagok mind hozzájárultak ahhoz, hogy a vidéki Magyarország is felkerült a gasztronómia világtérképére, ma már országszerte kiemelkedő kínálattal találkozhatunk. Ennek is köszönhető, hogy a Michelin mostantól nem csak budapesti, hanem vidéki éttermeket is értékel - olvasható a Magyar Turisztikai Ügynökség közleményében.

Hatalmas megtiszteltetés, hogy az idei évben már az egész országot lefedő kalauzt (National selection of Hungary) készít a Michelin. Hálásak vagyunk, hogy éttermeink, séfjeink részesei lehetnek ennek a kiemelt figyelemnek és megbecsülésnek – mondta a bejelentés kapcsán Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

Magyarország jelenleg 20 Michelin kitüntetéssel (csillaggal vagy tányérral) rendelkezik, ami új vidéki felfedezettel vagy felfedezettekkel tovább bővülhet. A National selection of Hungary kiváló országimázs-építő lehetőség is, melynek köszönhetően még több gasztroturista érkezhet majd Magyarországra.