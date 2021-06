Jelenleg az Európában keletkező műanyag hulladék kevesebb, mint 30 százalékát gyűjtjük össze, és hasznosítjuk újra. A tengeri hulladék 80-85 százalékát a műanyagok alkotják, amiből 50 százalék az egyszer használatos műanyagok aránya. A SUP irányelv – amelynek rendelkezéseit több lépcsőben kell bevezetniük a tagállamoknak - ösztönözni szeretné az újrahasznosítható műanyag termékekre való átállást és a hulladék mennyiségének csökkentését.

Az egyik leggyakoribb egyszer használatos műanyagfajta, a bevásárláskor használt nejlon zacskók esetében részleges forgalomba hozatali tiltással és díjtétel növelésével szeretnék csökkenteni a felhasználást 2021. július 1-jétől. Várhatóan lesz hatása annak, hogy a jellemzően ömlesztett élelmiszerek (zöldségek, húsok, péksütemények) csomagolására használt nejlon zacskók, hivatalos nevükön hordtasakok közül a 0-15 mikron közötti falvastagságú nagyon könnyű kategóriába esők termékdíja 33-szorosára 57 Ft/kg-ról 1900 Ft/kg-ra emelkedik. A könnyű műanyag kategóriába tartozó (15-50 mikron közötti falvastagságú) hordtasakokból csak a biológiailag lebomló lesz forgalomba hozható, 500 Ft/kg termékdíjjal terhelve. Valamint ezentúl a biológiailag lebomló műanyagból készült zacskók után is kell termékdíjat fizetni, falvastagságtól függetlenül 500 Ft/kg-ot.

E mellett júliustól tilos lesz a fültisztító pálcikák, műanyag evőeszközök, tányérok, szívószálak, italkeverő pálcikák, léggömbtartó pálcák, expandált polisztirolból készült ételtároló edények (fehér habszivacsszerű dobozok), expandált polisztirolból készült italtárolók, italtartó poharak forgalomba hozatala. „A magyar szabályozás szigorúbb, mint az európai minimumszabályok, vagyis a SUP irányelvben szereplő termékeken túl is vannak olyanok, amelyeket ezután nem szabad forgalomba hozni” – hívta fel a figyelmet Ágoston Krisztián, a LeitnerLeitner környezetvédelmi területtel foglalkozó senior tanácsadója.

Fontos kiemelni, hogy csak az első forgalomba hozatal – akár a külföldi behozatal is – lesz tilos, tehát aki már beszerzett ilyen eszközöket, az még felhasználhatja a készletét.

„Az uniós irányelv átvétele és az áremelés is a műanyag hulladékok csökkentését ösztönzi, és a határidő közelsége miatt, az érintetteknek haladéktalanul meg kell kezdeniük a szabályoknak való megfelelés felülvizsgálatát, és bevezetni a szükséges intézkedéseket” – figyelmeztetett Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere.

Matricákkal kell figyelmeztetni

Kevesebb figyelmet kapott, hogy a SUP irányelv előírásai alapján júliustól 3-tól a gyártóknak figyelmeztető jelöléseket is kell használniuk bizonyos termékek csomagolásán, például az egészségügyi betéteken, a tamponokon, a nedves törlőkendőkön, a szűrővel ellátott dohánytermékeken, a műanyagból készült italpoharakon magán a terméken. Idén még utólagos matricázással is teljesíthetik ezt. Ezek arra hívják majd fel a felhasználók figyelmét, hogy a termék műanyagot tartalmaz, melyek a megfelelő hulladékkezelési módszerek, és hogy milyen károkat okozhat a természetben ezek elmulasztása.