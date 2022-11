Nagy Márton – aki korábban a Magyar Nemzeti Bank alelnöke és Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági tanácsadója is volt – a tárca nélküli gazdaságfejlesztési miniszteri posztját januártól miniszteri székre cseréli, amivel kibővül a feladatköre is. Így hozzá kerül – a Palkovics László technológiai és ipari miniszter távozását követő kormányátalakítással – a vállalkozásfejlesztés és foglalkoztatáspolitika, de ő felügyelte eddig is a jelenlegi kormányban a nemzeti vagyongazdálkodást és postaügyeket. Januártól ő felügyeli az állami hátterű tőkelapokat is.

A miniszter keddi közleményében azt írja, hogy az újonnan létrehozott Nemzeti Tőkeholding Zrt. vezetésére Katona Bencét, a Hiventures Zrt. – a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) cégcsoportjához tartozó, tőkefinanszírozást nyújtó vállalat – vezérigazgatóját kérte fel.

A miniszter a tőkeholding vezetőjétől elvárja, hogy tegye hatékonyabbá és eredményesebbé az állami hátterű tőkealapok működését, és olyan keretrendszert működtessen, amely érdemben járul hozzá a hazai vállalkozások fejlesztéséhez és megerősítéséhez, a külföldön eszközölt befektetések elősegítéséhez, továbbá a magyar gazdaság teljesítményének növeléséhez – írta a miniszter.

Központosítanak és befektetnek



A miniszter egy hónappal korábban jelentette be, hogy a kormány átalakítja az állami hátterű tőkealapok működését. A cél, hogy mind a 65 állami hátterű tőkealap érdemben járuljon hozzá a magyar gazdaság és versenyképesség növekedéséhez, a vállalkozások fejlesztéséhez. Jelenleg mintegy 1000 milliárd forintnyi eddig még ki nem helyezett forrás áll rendelkezésre.

2023. január 1-jétől egy központosított rendszert alakítanak ki, a gazdaságfejlesztési miniszter irányítása alatt. A Nemzeti Tőkeholding alá tagozódik be valamennyi, az MFB-hez és a Magyar Export-Import Zrt.-hez (Eximbank) kapcsolódó állami hátterű tőkealap, a jövőben pedig kizárólag a Nemzeti Tőkeholdingon keresztül állítható fel új állami hátterű tőkealap.

Az új struktúra révén egy központilag irányított, állami hátterű finanszírozási rendszer jön létre a hitel-tőke-garancia hármasával, hozzájárulva ezzel a kormány nemzetgazdasági céljainak eléréséhez. A kormány az új intézményrendszertől elvárja a finanszírozási források optimális allokációjának elősegítését és felgyorsítását, a vállalkozásbarát működés és a területi szempontok kiemelt figyelembevételét - írta Nagy Márton októberi közleményében.