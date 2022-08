Jóval drágábbak lesznek a nyelvtanfolyamok idén ősztől, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke körülbelül 30-40 százalékos áremelkedésre számít.

A nyelvoktatási piacot nemcsak az energiaárak emelkedése és az infláció, hanem a katatörvény és a felsőoktatási nyelvvizsgaszabályok átírása is érzékenyen érinti - mondta Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének (NYESZE) elnöke az Eduline.hu-nak.

A 30 órás kurzusok ára jelenleg 45 és 70 ezer forint között mozog, a 60 órás tanfolyamok díja azonban akár a 90 ezer forint is lehet.

A csoportos tanfolyamok még így is sokkal kedvezőbb árúak, mint a magántanárok órái: ötezer forint alatt nem nagyon lehet magánórát venni.

„Nagyon káros és rossz üzenet, amely a kormány részéről érkezett, de akik belátják, hogy szükség van a nyelvtudásra, ugyanúgy fognak tanulni a jövőben is” - mondta a NYESZE elnöke.

Július végén jelentette be Csák János kulturális és innovációs miniszter, hogy az egyetemekre és főiskolákra bízza a kormány, hogy kötelezővé teszik-e a nyelvvizsgát a diploma megszerzéséhez. A korábbi szabályok szerint a B2-es nyelvvizsga megszerzése elvárás volt az alapszak teljesítéséhez, sőt bizonyos képzéseken szigorúbbak voltak a követelmények.

Légrádi szerint előfordulhat, hogy a nyelvvizsga-felkészítő tanfolyamok veszélybe kerülnek. Hozzátette: a céges megrendelőknél növekedésre számítanak, hiszen a munkavállalóik nyelvtudása az ő üzleti növekedésüknek is előfeltétele. Viszont a katatörvény módosítása miatt már a nyelvtanárok sem adózhatnak kedvezményesen, ha céges oktatást is vállalnak, ezért ezek a kurzusok is drágábbak lesznek.