Elkezdte az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a Sberbank betéteseinek a kifizetését. A kifizetésre az OBA-nak 10 munkanapja van, vagyis március 18-ig le kell bonyolítania a folyamatot. Az OBA honlapján lévő tájékoztatás szerint a magánszemélyek 2,5 millió forintig a Magyar Postán keresztül kapják meg a kártalanítást. 200 ezer forintig a postás is kiviszi a pénzt, afölött a károsultnak be kell mennie a postára, és ott fizetik ki.

Az ennél nagyobb betéttel rendelkező magánszemélyek, a cégek és a külföldiek a Takarékbankon mint közreműködő bankok keresztül jutnak hozzá a kártalanításhoz. Az érintettek hamarosan részletes tájékoztatást kapnak, hogy mely fiókba és mikortól fáradhatnak be ügyintézés céljából.

Így néz ki az ütemezés

A betétesek egy részének már március 9-én szerdán megkapta a számlájára a kártalanítás összegét. Előfordulhat tehát, hogy a kártalanítás összege hamarabb megérkezik a betéteshez, mint a kifizetési elszámolást tartalmazó postai levél. Az OBA folyamatosan dolgozik a kifizetéseken, hogy a kártalanítás mielőbb eljusson a jogosultakhoz.

A kifizetések ütemezetten történnek, ennek időpontjáról és helyéről minden ügyfél rövidesen személyre szóló értesítést kap az OBA-tól. Ezt követően fel kell keresni a kijelölt Takarékbank fiókot, ahol személyazonosságának és eljárási jogosultságának igazolását követően a kártalanítás összegéről rendelkezni tud. Aki nem rendelkezik a Sberbankon kívüli más hitelintézetnél vezetett számlával, annak lehetősége lesz a Takarékbanknál is számlát nyitni, amelyre kérheti a részére járó kártalanítási összeg átutalását. Más banknál is lehet persze számlát nyitni, annak a számlaszámát be kell vinni a Takarékbankhoz, hogy át tudják utalni a kártalanítást.

Az ügyintézéshez szükség van a személyes okmányokra: személyazonosító okmányra, lakcímkártyára, a cég típusú ügyfeleknél (ideértve az egyéni vállalkozókat, társasházakat, alapítványokat, egyesületeket stb. is) a bejegyzésük, nyilvántartásba vételük igazolására, valamint a cég nevében történő rendelkezés igazolására alkalmas dokumentumokat.

A betétesek további teendői

A Start-számlával rendelkező betéteseknek nincs teendőjük, a számla automatikusan átkerül a Magyar Államkincstárhoz, ahol Babakötvénybe fektetik be a gyerekek pénzét.

Abban az esetben, ha a betétes 100 ezer eurónak megfelelő forint összeget, azaz 38 047 000 forintot meghaladó vagy az OBA által nem biztosított betétköveteléssel rendelkezik, akkor az OBA által ki nem fizetett betétrészre a végelszámolási eljárásban hitelezői igénybejelentést lehet tenni. Ennek módjáról a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. fog tájékoztatást adni.

Akinek ennél kisebb betétje volt, annak a kártalanítást nem kell igényelni, a kifizetés alapját a bankban lévő személyes adatok (név, születési hely, idő, lakcím stb.), valamint a betétekre vonatkozó adatok jelentik. Az OBA a banknál lévő ügyféladatok alapján végzi automatikusan a kifizetéseket és arról a honlapján nyújt tájékoztatást. A kamatadót viszont nem fogják levonni a betétek kamatából, ennek befizetését a betétesnek magának kell majd intéznie.

Az OBA arról is tájékoztatott, hogy károsult betétesek összesen 82 országban vannak, Portugália kivételével Európa összes országa érintett, vannak amerikai, kanadai, orosz és kínai betétesek is, sőt még olyan távoli országokban is akadnak károsultak, mint Japán, Chile vagy Ausztrália. A legtöbb betétes 0-90 év között van, és jellemzően 10 millió forint alatti megtakarítása volt, de a mellékelt ábra szerint 20-90 év között lehetnek olyanok, akiknek több pénzük volt a bankban100 ezer eurónál.