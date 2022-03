A rendkívüli helyzetben keményen helytállnak a vasutasok – is –, panasz nélkül teszik a dolgukat a megnövekedett utasforgalomban – idézi a közlemény Meleg Jánost.

A Vasutasok Szakszervezetének (VSZ) elnöke szerint rendkívüli az ágazat minden területén dolgozók teljesítménye és áldozatkészsége. Az utasforgalom területén főleg Záhonyban zúdult a vasútra a korábbinál lényegesen nagyobb nyomás, az ott dolgozókra pedig a korábbinál hatványozottan több feladat és felelősség hárult, de az ország főbb vasútvonalain is érezhetően megnőtt a terhelés.

A napokban elterjedt hírekkel ellentétben nem állt le a hazai árufuvarozás, bár tény, hogy főleg Záhonyban drámaian csökkenhet a cargós forgalom. Ezt Meleg János a Rail Cargo igazgatótanácsa belső tájékoztató levelére hivatkozva is megerősíti. Ebből az írásos tájékoztatóból is kiderül, hogy a cégvezetés bízik a háború gyors befejezésében – mint mindenki más is –, ezért Záhonyban sem válik senki végleg feleslegessé vagyis, nem is lesznek elbocsátások.

A VSZ vezetője a szakszervezet sikerének is tartja, hogy a munkahelyek megőrzését a menedzsment is a 2015-ben az érdekvédőkkel kötött hosszú távú megállapodás eredményeként ismeri el. Egy újabb 5 évre szóló szerződés ismét kilátásban van, legalábbis mindkét fél arra készül, hogy hamarosan aláírják a munkavállalók újabb hosszabb távra szóló biztonsági garanciájaként is szolgáló egyezséget.

Az RCH vezetése ma – március 4-én – délelőtt Záhonyban ellenőrzi az aktuális helyzetet, s egy dolgozói fórumon személyesen biztosít minden cargós munkavállalót arról, hogy a forgalom átmeneti drasztikus csökkenése ellenére sem veszítik el munkahelyüket. A kritikus időszakot a szakszervezettel kötött korábbi megállapodás értelmében a szabadságok kiadásával és állásidő bevezetésével fogják átvészelni - írta az elnök.

