Még bő fél évük van a családoknak arra, hogy igénybe vegyék az otthonfelújítási támogatást. A jogosultak akár 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak az államtól, ha megfelelnek a feltételeknek, és hiánytalanul beküldik a Magyar Államkincstárhoz a szükséges számlákat, igazolásokat, dokumentumokat. A 2021 elején indult programot az idén áprilisig a már több mint 125 ezren vették igénybe, a támogatói okiratokban megítélt vissza nem térítendő támogatás összege pedig átlépte a 205 milliárd forintot – közölte nemrég Zsigó Róbert, a Miniszterelnökség családokért felelős államtitkára.

A kormány szerint a számok magukért beszélnek, a nagy igénylésszám és a már leszerződött állami támogatások összege azt bizonyítja, hogy az otthonfelújítási támogatás hathatós segítséget nyújt a családoknak, hiszen mára csaknem félmillió ember élhet Magyarországon olyan otthonban, amelyet állami támogatás igénybevételével újított fel a család.

Az idén is stabil az érdeklődés

A koncepció, miszerint a felújítás költségeinek akár a felét a magyar állam állja, sok gyermeket nevelő család érdeklődését keltette fel. A kezdeti lelkesedést először ugyan némi csökkenés követte, de 2021 második felében emelkedő trend volt tapasztalható - derült ki a GKI és a Masterplast kutatásából. Ez a trend megmaradt, az idei első negyedéves felmérés során a lakásfelújításra felvehető állami támogatás iránti érdeklődés a tavalyi negyedik negyedévhez képest csak hibahatáron belül változott.

A februári megkérdezés eredménye szerint 2022 végéig az összes háztartás 8 százaléka biztosan, 13 százaléka valószínűleg élne a program nyújtotta lehetőségekkel. A két legnépszerűbb cél a belső terek és a fürdőszobák felújítása, de sokan szeretnék ingatlanuk fűtési rendszerét, illetve tetőszerkezetét korszerűsíteni. A napelemek és napkollektorok felszerelése iránti igény erősödött.

Az állami támogatás igénylése a családiház-tulajdonosok körében a legnépszerűbb - ezek 10 százaléka biztos, 15 százaléka valószínű résztvevőnek mondta magát. A társasházakban élők tervei szerényebbek, körükben 5 százalék a biztosan és 11 százalék a valószínűleg támogatást igénylők aránya.

Az állami támogatás iránti érdeklődés a középgenerációk körében a legmagasabb, a 30 és 50 év közöttiek közül a biztosan és valószínűleg támogatást felvevők aránya 13, illetve 19 százalék. A 30 év alattiak érdeklődése is valamivel átlag feletti, körükben a fenti két arány 11 és 14 százalékos. Az 50 év felettiek körében jóval szerényebb az érdeklődés. A statisztikai régiók közül a legnagyobb aktivitás – ahogy a korábbi felmérések során is - a közép-dunántúliban várható. Átlag feletti az érdeklődés a nyugat-dunántúli és az észak-magyarországi régióban is. A települési lejtő hatása érvényesül, a legalacsonyabb a program iránti érdeklődés a fővárosban, a legmagasabb a községekben.

Minimum 2 millió forintra számítanak

Az állami támogatást felvenni tervezők bő harmada szeretné kihasználni a maximálisan igényelhető keretet, negyedük venne fel legalább 2 millió forint támogatást. Az átlagos igénylési összeg ezek alapján 2,1 millió forint, ami – az önerőt is beleszámítva - 4,2 millió forintos projektértéket jelent. Ez az összeg mintegy 10 százalékkal emelkedett a tavalyi negyedik negyedévi megkérdezéshez képest. A háztartások rendelkezésére álló jövedelmének emelkedésével párhuzamosan nő az igényelni tervezett támogatás összege. Míg az alsó két jövedelmi decilisbe tartozó családok által átlagosan igényelt támogatás 1,3, addig a felső két decilisbe tartozóké 2,3 millió forintot tett ki.

A legnépszerűbb cél változatlanul a lakóingatlanok belső tereinek felújítása (ami a belső fali, padló, álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, illetve ezek festését, tapétázását jelenti). Ezt a válaszadók 39 százaléka jelölte meg. Harmaduk a fürdőszoba korszerűsítését szeretné elvégeztetni. A fűtési rendszer korszerűsítése, illetve a tetőfelújítás iránti igény népszerűsége sem marad el lényegesen ezektől, a megkérdezettek bő negyede szeretné ezeket elvégeztetni.

A napkollektor vagy napelemes rendszer kiépítése iránt a jelen felmérés során minden negyedik válaszadó érdeklődött. Egy évvel ezelőtt még minden hetedik tette ugyanezt. Ez az érezhető növekedés annak is betudható, hogy ennek támogatására az otthonfelújítási programon kívül is állnak rendelkezésre célzott pályázati források. A külső nyílászárók cseréje iránt minden ötödik válaszadó érdeklődött, egy évvel ezelőtt még minden negyedik. Hasonló népszerűségnek örvend a klímaberendezések beszerelése vagy cseréje, illetve a hőszigetelési munkálatok.