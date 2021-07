A koronavírus-járvány következtében az elmúlt időszakban kiemelt szerepet kapott az egészség, ezzel párhuzamosan pedig az egészségpénztárak is nagyobb figyelmet kaptak.

Ezt támasztják alá a pénztárszövetség eredményei is: tagpénztárainak taglétszáma 2021 első negyedévének végére meghaladta a 930 ezer főt, a befizetések összege pedig az év első három hónapjában meghaladta a 9,6 milliárd forintot, aminek több mint 80 százalékát az egyéni befizetők biztosították. A 8 milliárd forintnyi egyéni befizetés az utóbbi 5 év legerősebb évkezdését jelenti az egészségpénztári szektorban.

QP | Quality Placement

Nagy Csaba, a Pénztárszövetség elnöke úgy véli, az emberek egyre tudatosabban használják az egészségpénztárak által kínált lehetőségeket. Tavaly sokan fordították befizetéseiket arra, hogy saját maguknak és családjuk részére beszerezzék a szükséges gyógyszereket, vitaminokat, de a nyári hónapokban is számos célra felhasználhatók az egészségpénztári befizetések. Nagy Csaba arra is emlékeztetett, hogy ezek után a befizetések után az éves személyi jövedelemadó bevallás során igényelhető a 20 százalékos adóvisszatérítés is, maximum 150 ezer forintos határig.

A járványhelyzet során nagyobb hangsúly került az egészségre, de emellett tovább nőtt a digitalizáció fontossága is. A szektor szereplői a digitális fejlesztésekre irányuló fokozódó igényt felismerve törekednek könnyebbé tenni pénztártagjaik számára az ügyintézést.