A PMI Circle nevet viselő újrahasznosító üzemre a kezdeti beruházáson túl évi minimum 3,4 millió dollárt, tehát mintegy egymilliárd forintot fordít a cég. A kezdeti fázisban havonta mintegy 150 ezer füstmentes terméket dolgoznak fel az üzemben, de a szám emelkedni fog, ahogy a termékportfólió is.

Első lépésben megállapítják, hogy a beérkező készüléknek mi a hibájuk, majd apró elemekre szedik, hogy minden alkatrészét újrahasznosíthassák. A műanyag burkolatból például a növénytermesztésben használható karók, de akár vállfák is készülhetnek.

Természetesen egyes elemekből újra a cég termékei lehetnek, de az újrahasznosítás során változik az anyagok minősége, így nem biztos, hogy ezek megfelelnek a sztenderdeknek.

A projekt célja olyan regionális központok létesítése és működtetése, amelyek újrahasznosítás céljából bevizsgálják, feldolgozzák és elkülönítik a használt elektronikai eszközöket, és az azokból származó különböző anyagokat. A recikláló központok felállítása számos komoly előnnyel jár. Egyrészt, a visszaküldött termékek ellenőrzése, és a diagnosztizált hibák fejlesztési folyamatba való visszacsatolása révén még jobb minőségű, és hosszabb élettartamú termékek készülnek.

A bevizsgálás továbbá olyan adatokat szolgáltat, amelyek a tervezést is támogatják. Másrészt, a központok hozzájárulnak az illegális kereskedelem és a hamisítás elleni küzdelemhez.

Miguel Coleta szerint az amerikai dohánycég Magyarország elhelyezkedése, infrastruktúrája, külkapcsolati és befektetési környezete miatt döntött hazánk mellett

Ki kell használnunk a tudomány, technológia és innováció által nyújtott lehetőségeket is. A PMI Circle is egy ilyen projekt, amelyben próbáljuk a tudomány és technológia erejét kihasználni. Ezért is szeretnénk kilépi a cigaretta üzletágból, hogy együtt építhessük a füstmentes jövőt. Hiszünk az együttműködésben annak érdekében, hogy a cigarettázás megszűnjön és ezzel egymilliárd embernek jobb legyen, akik egyébként folyatnák a cigarettázást

Hasonló üzeme csak Japánban van a Philip Morrisnak, ugyanakkor a globális működési központot hazánkban alakították ki a termékbevizsgáláshoz szükséges mérnöki laborral együtt.

Az átadón részt vett Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára is, aki többek között arról beszélt, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok a Covid-válság alatt is fejlődtek. Ebbe a sorba tartozik a most átadott üzem is, amely száz munkahelyet teremt. A Philip Morrisnak és azoknak akik ebben a beruházásban részt vettek csak azt tudom mondani, a magyar kormánynál a jövőben is partnerre fognak találni - tette hozzá.

Egyre terjednek a füstmentes termékek

Philip Morris International-nek nemrég új igazgatója lett, aki lapunknak adott interjújában többek között arról beszélt, hogy mindössze öt évvel a piacra lépésük után, 2021 első negyedévében már a teljes bevételük 30 százaléka származott a cigaretta alternatíváiból és ezt szeretnék 2025-re 50 százalék fölé emelni. Ha pedig megfelelő a szabályozási és a civil környezet, akkor 10-15 éven belül megvalósulhat a füstmentes jövő.