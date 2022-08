Bár lehetséges, hogy nem lesz különösebb hatással a számlákra a mostani diktálás, jobb megpróbálkozni vele, mivel az MVM oldalán azt írják a becsült érték alapján úgynevezett számlamegosztás fog történni, mely szerint külön számlán tüntetik fel a rezsicsökkentés módosítás előtti és utáni fogyasztást, és így

a rendkívüli mérőállásközlést figyelembe fogják venni a számlázásnál, illetve az elszámolt mennyiség megosztásánál.

Ez feltehetően alig, vagy egyáltalán nem fogja érinteni azokat akik biztosak abba, hogy a kormány által meghatározott átlagfogyasztási szint alatt maradnak, ugyanakkor mindenki másnak fontos lehet elgondolkodni azon, hogy diktáljon-e - derül ki a 24.hu összesítéséből.

Ennek megfelelően:

ha valakinél ingadozik az egy-egy évben felhasznált áram- és gázmennyiség, annak érdemes lehet most soron kívül diktálnia, főleg átalánydíjasként,

ha valaki eddig is átlag felett fogyasztott, és ezután is erre számít, annak a pontos elszámolás végett lehet fontos diktálni,

aki eddig sokat fogyasztott és most olyan változtatást eszközölt, amivel csökkenthette a felhasználását, annak főleg átalánydíjasként érdemes lejelenteni az óraállását, hiszen nem mindegy belelóg-e az eddigi magasabb fogyasztása a későbbi számlázásba,

viszont aki éppen most hajtott végre olyan beruházást, ami miatt az eddigiekhez képest jelentősen megnőne a fogyasztása, az átalányosként ideiglenesen jól járhat, ha nem diktál.

Sokváltozós egyenleg

Ahogy azt korábban megírtuk, aki lejelenti az óraállást, annál a szolgáltató külön kezelheti az július 31-ig terjedő időszakot, így náluk ez az összeg biztosan rezsicsökkentett áron lesz kiszámlázva. Ezzel szemben ha valaki csak egy kicsivel is az átlag felett fogyaszt augusztustól, akkor is kisebb részre kell fizetnie a lakossági piaci árat, ha diktál, mintha a korábbi, magasabb átlagfogyasztása is beleszámítana átlagába, amit diktálás nélkül nem lehet elkülöníteni.

Bár az MVM most arra figyelmeztet, hogy a számlamegosztás folyamán nem érheti semmilyen hátrány azokat akik nem diktálnak, azt is elmondják, hogy ebben az esetben becsült értékek alapján számláznak majd, így aki pontos elszámolást szeretnek annak továbbra is érdemes lehet online bediktálni állásait.

Hirtelen érdeklődés

A probléma jelenleg a diktálási lehetőségekben rejlik, ugyanis rendszereik annyira leterhelték a megkeresések, hogy a speciális diktálási időszakot 10 nappal, augusztus 15-ig tolták ki. A hírek szerint szolgáltatók telefonvonalai gyakorlatilag elérhetetlenek, hasonlóképpen személyesen is kígyózó sorokról számolt be több portál, és bár olykor az online szolgáltatás is akadozhat, jelenleg az tűnik a legbiztosabb megoldásnak.

Az MVM és az E.ON egyaránt kínál erre lehetőséget böngészőn, illetve applikáción keresztül(kivéve a korábbi ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfeleinek) is. Előbbi esetében a gázóra bediktálását online regisztráció nélkül is elintézhetjük, míg az áramszámlákhoz az MVM Next oldalán találunk részletes eligazítást, "Az új rendszer bevezetése miatt lesz külön elszámolás?" kérdés alatt.

Ha esetleg nem töltene be az oldal, akkor az sms-es illetve e-mail-es diktálás is jó alternatíva lehet azoknak, akik azt eddig is ezeken a felületeken folytatták.

Kérjük, ügyeljen rá, hogy tényleges mérőállását pontosan diktálja be. Az eddigi fogyasztásától jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatjuk, és módosíthatjuk a hálózati elosztó leolvasása alapján - írta az MVM.