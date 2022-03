Néhány nap alatt megfordult a világ a sberbankos ügyfelekkel: miután csőd közelébe jutott a Sberbank Magyarország Zrt. osztrák anyacége, a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapot, majd betétkifizetési korlátot rendelt el a hazai pénzintézetnél. Március 1-jén este a jegybank végül visszavonta a Sberbank engedélyét, és végelszámolást kezdeményezett. Az ügyfelek a pénzüket 100 ezer euróig az Országos Betétbiztosítási Alaptól (OBA) várhatják.

Aki eddig a Sberbanknál vezette a számláját, annak most sürgősen újat kell nyitni, hogy tudjon utalni, rendezhesse a havi rezsit és egyéb kiadásait, valamint fogadhassa a neki jövő átutalásokat, például a munkabérét. A pénzintézetek pedig tárt karokkal várják a Sberbank károsultjait. Az Erste például már jelezte is, hogy meghosszabbított nyitvatartással várják a Sberbank ügyfeleit, hogy azok új bankszámlát tudjanak nyitni, de a többi pénzintézet sem tétlenkedik.

Számlanyitás előtt érdemes egy bankszámla kalkulátorral összehasonlítani az elérhető ajánlatokat, hogy tisztában legyünk a kínálattal - javasolja a Bank360.hu összeállítása. A piacon számos számlacsomag érhető el, ezek közül érdemes azokat kiválasztani és összevetni, amelyek illeszkednek a pénzügyi szokásainkhoz.

Melyik bankszámlát érdemes választani?

A bankszámla kalkulátor alapján egy digitális megoldásokat kedvelő ügyfél akár évi 2400 forintért is nyithat bankszámlát a Gránit Banknál, ha havonta legalább 280 ezer forint érkezik a számlára. Ez az összeg csak a tranzakciós díjakból gyűlik össze, a számlavezetésért, az internetbankért és a kártyáért nem kell fizetni az első évben. A második évtől valamivel magasabb költségre, éves szinten 5790 forintra lehet számítani. A Gránit Bank Bajnok számlacsomagja online is megnyitható.

Szintén kedvező feltételeket kínál az OTP Bank például a Smart számlacsomaggal, amely a 35 év alatti ügyfelek számára érhető el. Az első évben 3480 forinttal számolhat a kliens, a kártyáért az első évben itt sem kell fizetni. A második évtől viszont már igen, ami megdobja a költségeket; 6081 forint körüli összeggel lehet kalkulálni. A végösszeg a végrehajtott tranzakciók függvényében változhat, jövedelmi elvárás nincs ennél a csomagnál.

A CIB Bank ECO bankszámlája sem kerül sokkal többe: az első évben 4452 forinttal, a második évtől pedig 9034 forinttal kalkulálhat az ügyfél. A különbséget ebben az esetben nem a kártyadíj adja, hanem a tranzakciós költségek közötti különbségek. Az első évben a CIB-nél csak a csoportos beszedésért kell fizetni, az elektronikus eseti és rendszeres utalások ingyenesek, a második évtől viszont ezek a tranzakciók is pénzbe kerülnek. A főkártya viszont az első és a második évben is ingyen van, egyedül a társkártyáért kell fizetni, igény esetén 4609 forintot. A kedvezményes érvényesítéséhez havi nettó 111 321 forintnak kell a számlára érkezni (ez a 2021-es nettó minimálbér).

A becsületkasszás számlavezetéssel kampányoló MagNet Bank Csillag számlája az első és a második évben is 4898 forintba kerül a kalkulátor alapján. A tranzakciók itt olcsóbbak, a bankkártyáért azonban már az első évtől kezdve fizetni kell, évente 2976 forintot. Jövedelmi minimum nincs meghatározva, a számlacsomagot bárki megnyithatja.

Van, ahol ajándékot adnak

A Raiffeisen Bank Online Bankszámlája mellé most akár 20 ezer forintos jóváírásra is szert tehet az, aki most vált, a díj pedig az első és a második évben is 5499 forint, ami a kártyadíjnak felel meg. A tranzakciókért külön nem kell fizetni, emellett az elvárt nettó jövedelem sincs meghatározva ennél a csomagnál.

A K&H Bank minimum plusz számlacsomagja az első évben 6780 forintos díjjal nyitható meg. A bank az első három hónapban elengedi a csomagdíjat, ezenkívül az első évben a kártyáért sem kell fizetni. A második évtől az éves költség 13 686 forint. Ehhez havonta legalább 133 ezer forintnak kell érkezni a számlára.

Az a sberbankos ügyfél, aki nemcsak lakossági, hanem cégek számlát is kénytelen most keresni, szintén össze tudja hasonlítani a vállalati bankszámlák kínálatát. A kisvállalkozásoknak pedig speciális csomagokat is kínálnak a bankok – derül ki a Bank360 összeállításából.