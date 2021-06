A siófoki Zimmer Ferik brutálist szakítottak a járványban

Az első, coviddal sújtott nyáron, azaz 2020-ban a balatoni magánszálláshelyek a várakozásoknak megfelelően általában nem tudták hozni a korábbi évek forgalmát. Az addig is csúcstartó Siófok azonban jelentősen túlszárnyalta amúgy is folyamatosan erősödő forgalmát is.