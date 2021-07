A Spar több mint 1100 négyzetméteres eladótere az áruházlánc legfrissebb szupermarket-koncepciója szerint készül el, így jól illeszkedik az Etele Plaza újgenerációs megjelenéséhez. A környezeti fenntarthatóság érdekében az eladótérbe takarékos LED világítás kerül, a hűtéstechnika környezetkímélő, szén-dioxid alapú lesz, valamint az összes hűtőbútor szigetelt ajtót kap - olvasható a közleményben.

A bolt bejáratnál a Spar to Go helyben készített melegételeket, szendvicseket, salátákat és desszerteket kínál majd széles választékban. Az üzletbe lépve a vásárlókat piacszerű zöldségosztály és modern pékáru részleg várja, amelyeket kényelmi termékekkel, és készételekkel feltöltött Spar enjoy. hűtővel teszik teljessé. A szupermarket széles közlekedőinek, nagy belső terének, és áttekinthető elrendezésének köszönhetően akár nagybevásárlásra is alkalmas lesz. A sorbanállási idő csökkentését a hagyományos fizetési lehetőségek mellett pedig önkiszolgáló kasszák segítik majd.

„Az üzletlánc a bevásárlóközpont látogatói mellett a környéken élőket és a kerületi irodaházakban dolgozókat is ki szeretné szolgálni” – jelentette ki Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A környezettudatosság jegyében valósul meg maga a Futureal által fejlesztett Etele Plaza is. A Budapest legnagyobb multimodális közlekedési csomópontjában található bevásárló- és szórakoztatóközpont már a tervezési fázisban megszerezte a Breeam Very Good minősítést, amely a fenntarthatóság egyik legmagasabb szintjét képviseli, és ennek megfelelően alakítják ki a komplexum zöldfelületeit is. A Breeam minősítéssel összhangban külön figyelmet kap a könnyű megközelíthetőség biztosítása, a fényszennyezés, valamint a közvetlen környezeti terhelés minimalizálása, az időtálló anyagok beépítése és a hulladék újrafelhasználásának elősegítése is.

Az Etele Plazában a 180 divatüzlet mellett élelmiszer-áruház, éttermek, kávézók, multiplex mozi, fitneszterem, gyermekjátszóház és egyéb szolgáltatások széles köre lesz megtalálható.