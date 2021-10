A koronavírus-járványra való tekintettel egyszerre próbált meg a kormány az ügyfeleken és a vállalkozásokon is segíteni. Részben azzal, hogy megengedték április 25-től 2021. december 31-ig a Szép-kártyák egyes alszámláira (ebből három van: szálláshely, vendéglátás és szabadidő) utalt juttatást a szolgáltató egy másik alszámláról is elfogadhatja, valamint a kártyabirtokos az egyes alszámlákon lévő pénzét egy másik alszámlánál meghatározott szolgáltatás ellenértékének megfizetésére is felhasználhatja.

Ennek az intézkedésnek révén jobb helyzetbe kerültek az éttermek és az idegenforgalmi szolgáltatók, lévén ha az emberek szabadabban költhetik el a pénzüket, akkor azt nagyobb eséllyel használják is fel valamilyen szolgáltatásra. Az eredmény sem maradt el: az összes szálláshelyi költés 11 százalékát a Szép-kártyával fizették ki. Szeptemberben a Szép-kártyákra 16 milliárd forintnyi forrás érkezett, a költések összege csaknem 30 milliárd forint volt. Az év első kilenc hónapjában a kártyákra több mint 260 milliárd forint érkezett, miközben a belföldi turisták 282 milliárd forintot fizettek a kártyák segítségével - közölte korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Két másik könnyítésről is döntött a kormány: a koronavírus-járványra tekintettel a munkáltatói támogatás éves kerete 2020-ban és 2021-ben 450 000 forintról 800 000 forintra emelkedett, és a juttatások után továbbra sem kell szociális hozzájárulási adót fizetni, ami 15,5 százalékos kedvezményt is jelent.

Emellett a kártyatulajdonosokat az is jobb helyzetbe hozta, hogy egy március 27-én megjelent kormányrendelet értelmében a járvány miatti veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig nem terhelik a Szép-kártya számlákon lévő, két éve fel nem használt pénzösszegekre a 3 százalékos díjat. Sőt, a 2019-ben utalt és idén május 31-ig fel nem használt összegekre sem rótták ki ezt a tétel, és nem is terhelik rá a számlákra, egészen a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig.

Rekordok minden fronton

A legnépszerűbb kedvezmény mégis a keresztzsebes felhasználási lehetőség, aminek már a végpontja is ismert: 2021. december 31-től megszűnik az átjárhatóság az alszámlák között. Hogy ez milyen nagy pénzmozgást indított is el, jól mutatja, hogy - mint arról az MKB Bank tájékoztatta a Napi.hu-t - 2021. első nyolc hónapjában a pénzintézetnél Szép-kártyával rendelkező ügyfelek annyit költöttek, mint 2020. 12 hónapjában összesen. "Így biztosak lehetünk abban, hogy 2021. nagy rekordot hozó év lesz az MKB Szép-kártyánál" - közölték lapunkkal.

A bank szerint az is segítette a költések megugrását, hogy az MKB-s plasztikot elfogadó helyek száma is jelentősen bővült 2021. első kilenc hónapjában: 14 százalékkal több vállalkozásnál lehet fizetni a Szép-kártyáikkal.

Az MKB ugyan nem közölte, hogy összesen mennyi pénz található még a cafeteriás kártyákon, de vélhetően még jelentős összegek várnak felhasználásra: az OTP Bank arról tájékoztatta a Napi.hu-t, hogy a náluk vezetett kártyákon mintegy 100 milliárd forintnyi feltöltés található, míg a K&H Bank azt közölte, hogy idén nyolc hónap alatt 19 milliárd forintot, azaz többet költöttek a náluk vezetett Széchenyi Pihenő kártyákról, mint tavaly egész évben. Év végéig akár a 25 milliárd forintot is meghaladhatja az elköltött összeg.

A 260 ezer K&H-s ügyfel kártyáin átlagosan 50 000 forint körüli egyenlegek vannak. A legnagyobb átlagos egyenleg a vendéglátás alszámlán van, ezután következik a szállás alszámla, végül pedig a szabadidő alszámla. A költések szempontjából is ez a sorrend figyelhető meg, 63 százalékot tesznek ki a vendéglátásra fordított összegek. Szabadidő alszámláról 32, szálláshely alszámláról pedig 49 százalékkal költöttek többet idén az első nyolc hónapban, mint tavaly egész évben - közölték lapunkkal az adatokat.

Azt is elmondták megkeresésünkre, hogy a K&H Szép-kártyát több mint 33 ezer elfogadóhelyen lehet már használni, és a bank úgy látja, hogy a rendkívül dinamikus növekedés oka egyértelműen az lehet, hogy a több mint negyedmillió K&H kártyatulajdonos jelentős vásárlóerőt jelent, hiszen a költéseik idén akár a 25 milliárd forintot is meghaladhatják.

„Az OTP Szép-kártya 2021-ben is a belföldi turizmus és vendéglátás motorjának bizonyul, köszönhetően annak a rekordmértékű, több mint 217 milliárd forintnyi feltöltésnek, amivel a munkáltatók az év első kilenc hónapjában támogatták a kártyabirtokosok feltöltődését és élményszerzését. Október közepén a kártyákon mintegy 100 milliárd forintnyi feltöltés található. Ezeket a juttatásokat a csaknem 1,8 millió kártyabirtokos egy folyamatosan bővülő, mára mintegy 47 000 tagot számláló elfogadóhelyi hálózatban használhatják fel az ország minden pontján" - közölte a pénzintézet.

Az OTP Pénztárszolgáltató tapasztalatai is azt mutatják, hogy az alszámlák közötti átjárhatóság jelentősen növelte a költéseket, elsősorban a szálláshely és szabadidő alszámláról.

Sok pénz veszhet el

Mivel minden pénzintézet szerint fontos elem az alszámlák közötti átjárhatóság, a kártyatulajdonosoknak érdemes figyelniük az év végi határidőre. A bankok által közölt adatok alapján 150-170 milliárd forintnyi tétel lehet még a különböző alszámlákon.

Figyelembe véve, hogy az elmúlt évben a koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag nem volt őszi-téli turisztikai szezon - ami idén sem kizárható -, valamint a pandémia miatt hozott védelmi intézkedések a szabadidős tételek normál felhasználási helyei (például az edzőtermek) bezárhatnak, érdemes még most gondoskodni az egyenlegek felhasználásáról a keresztzsebes rendszer lezárultáig.