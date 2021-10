A BKM Nonprofit Zrt. távhőszolgáltatási divíziója, a szakmai tevékenységét önálló keretek között folytató Főtáv, a szeptember 15. és október 15. közötti időszakban, az ügyfelekkel kötött üzemviteli megállapodásoknak megfelelően, ütemezetten elindította a fűtésszolgáltatást. A fűtésindítás 2 823 esetben (ami az ügyfelek 77 százalékát fedi le) már helyszíni beavatkozás nélkül történt, a távfelügyeleti diszpécserközpont segítségével. Ezzel az összesen 240 ezer háztartásban és 7 ezer egyéb fogyasztónál immár teljes körűen rendelkezésre áll a távhőszolgáltatás - áll a közműcég közleményében.

A tavaszi fűtésleállást követően már megkezdték a mostani fűtési időszakra való felkészülést, így a hőforrások esetében ellenőrizték a hőtermelő berendezéseket (kazánokat, gázmotorokat) és segédrendszereiket, továbbá a tüzelőanyag-ellátó rendszereket. Az ellenőrzéseket követően elvégezték a rendszeres és előírt karbantartási feladatokat és a szükséges hibajavításokat. A Főtáv nagyobb fűtőműveiben a forróvízkazánok tűztereinek kinyitásával a szezon alatt keletkezett hibákat feltárták és a szükséges javításokat elvégezték, melyet kazánbiztosi vizsgálat zárt le.

A nyári időszakban számos tervezett távvezetéki karbantartási és beruházási munka is lezajlott. Új fogyasztók hálózatra kapcsolása mellett sor került a szolgáltatás szüneteltetését igénylő hibajavításokra, illetve a legelöregedettebb vezetékszakaszok és szerelvények cseréjére. A fent részletezett karbantartási, beruházási, felkészülési és ellenőrzési tevékenységre a Főtáv idén eddig összesen csaknem 1 milliárd forintot fordított.

A fűtési idény kezdetén rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy a most teljes körűen bekapcsolt budapesti távfűtés a lakott városrészekben semmilyen többlet-környezetterhelést nem eredményez, - ami különösen a sűrűn lakott városrészek életminősége szempontjából jelentős. A budapesti távhőrendszerek már ma is évente csaknem 230 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást takarítanak meg. A folyamatban lévő, illetve tervezett távvezetéki és hőforrás-oldali fejlesztések hosszú távú eredményeként további, akár 150-170 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás maradhat el évente és csökken a helyi szennyezőanyag-kibocsátás is.

Az elmúlt időszak rohamosan emelkedő energiaárai mellett az ügyfeleknek egyelőre nem kell áremelésre számítaniuk. Van védelem a távhőtermeléshez használt magas gázár ellen: a vásárolt áram és gáz magas ára a 2011 óta hozzáférhető támogatásnak köszönhetően lényegében nem sújtja a hazai távhőszolgáltató vállalatokat. A szolgáltatók akkor jogosultak a támogatásra, ha a bevételeikből nem tudják fedezni a vásárolt távhő árát. De a jövőben szükség lehet a rendszer módosítására a szakmai szervezetek szerint.