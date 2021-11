A gyártók nem képesek elég autót előállítani, így a legtöbb gyár már szalonokba, készletre nem dolgozik, csak a közvetlen ügyfélmegrendelésekre koncentrál. Ha autót akarunk venni, elő kell rendelni az ár 5-10 százalékáért, és várni, hogy a kocsik hónapok vagy akár egy év múlva legördüljön a szalagról - írja a G7.

A fő ok, hogy nincs elég chip a világban és elmélyítette a problémát az is, hogy az autóipar kifejezetten alábecsülte a saját termékeinek keresletét, miközben tömegközlekedés helyett sokan autóra váltottak.

Ráadásul több gyártó idénre már túllépte a flottájára szabott szén-dioxid-kvótát, ami miatt a belső égésű motoros autóit már csak jövőre tudja eladni, ha nem akar büntetést fizetni. A szabályozás alapján az eladott flotta kocsinként és kilométerenként átlagosan 95 gramm szén-dioxidot bocsáthat ki. Emiatt átlagosan 4,1 liter benzint fogyaszthatnak a flotta autói. Mivel ezt sokan nem képesek tartani, a gyártók az elektromos autókkal igyekeznek ellentételezni a benzinesek túlfogyasztását.

A piaci egyensúlytalanságok oda-vissza hatnak egymásra, ami miatt kiszámíthatatlan, hogy melyik gyártók kerülnek nehéz helyzetbe. Nem tudunk egy igazságot mondani, de az látszik, hogy az átlagosnak számító 6 hónapos várakozási idők bizonyos gyártóknál 12-13 hónappá is nyúlhatnak.

– mondta el a G7-nek Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke.

A szalonokban a legtöbb modellből már csak bemutató autót tartanak, Suzukiból, Kiából és Jeepből kapható még pár típus és konfiguráció a kereskedőknél. Emellett a Suzuki ügyfélrendelés esetén decemberi gyártást vállal, az így legyártott autók a rövid szállítási idő miatt december végén, január elején meg is érkezhetnek a vásárlókhoz. A legtöbb gyár mégis csak ügyfélrendelésre gyárt, többször féléves vagy akár éves leszállítási idővel.

A Skoda van a legnagyobb bajban, mivel gyárai akár az év végéig is állhatnak. Az Octavia ötajtós modelljére így akár másfél évet is kell várni, de a kombi kivitelből is leghamarabb jövő nyáron lesznek átvehető autók.