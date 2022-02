A kisvállalkozó azért kényszerül e lépésre, mert Orbán Viktor szombati évértékelőjének egy fajta csúcspontjaként bejelentette: a kormány három hónappal meghosszabbítja a 480 forintos felső üzemanyagár-korlát hatályát. Korábban meglévő hat kútjukból a költségek emelkedése miatt hármat már korábban vissza- és eladtak, illetve bezártak - írja a portál.

A vonatkozó szabálymódosítás vasárnap meg is jelent a Magyar Közlönyben. A szűkszavú rendeletben a kormány egyszerűen átírja a február 15-i határidőt május 15-re. Egyszersmind megismétlik: az intézkedés a koronavírus-veszélyhelyzethez kapcsolódik. "Nem lesz egyszerű helyzet", ha a mezőgazdasági munkák kezdetén a kormányintézkedés miatt csak az a mintegy száz kiskút-üzemeltető bezár, akik a múlt héten, egy nap alatt aláírták Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek írt közös levelüket - véli a kisvállalkozó. Ráadásul kérdés, a bezáró kutak továbbműködtetésére a kormánynál egyedül bejelentkező Mol rendelkezik-e ennyi átvételhez szükséges tartalék-erőforrással. A politika nem veszi figyelembe a kiskutasok érdekeit - fogalmazott Voll László.

Az átmeneti leállásra veszteségeik csökkentése miatt kényszerülnek. A nyersolaj folyamatos drágulása, egyszersmind a forint gyengülése miatt a dízel átlagos nagykereskedelmi ára már most 9 forinttal magasabb, mint amennyiért azt a kutasok eladhatják. Ráadásul térségükben is most indulnak a mezőgazdasági munkák. Így visszás módon épp az igények várható ugrása miatt kénytelenek lehúzni a rolót. De az új, energiahatékonysági "különadóra" is literenként 8 forintot kell félretenniük. Így dolgozóikat május 15-ig fizetett szabadságra küldik. A bezárást az új szabályoknak megfelelően lejelentik és várják, megjelennek-e a Mol emberei. (Palkovics László az ársapka miatt eddig bezárt három kút továbbműködtetését a jelek szerint nem ítélte indokoltnak.)

Változatlan szabályozás mellett már rövid távon drámai üzemanyag-piaci hatásoktól tart Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára is. A kutak forgalmának 85 százalékát a szabályozott árú üzemanyagok teszik ki: más ágazatoktól eltérően a veszteségek itt egyéb termékek nyereségével nem ellensúlyozhatók. Ugyanakkor, bár a MÁSZ elvben csak saját tagságát, vagyis a nagy hazai láncokat képviseli, a főtitkár szintén úgy tartja, hogy az intézkedés a főleg családi vállalkozások által működtetett, kisebb kutakat veszélyezteti.

"Izgalmas" hétnek nézünk elébe

Jelenleg nincs szó semmilyen kompenzációról, áfa- vagy jövedékiadó-csökkentésről: a befagyasztott árakat a töltőállomás tulajdonosoknak kell valahogy megoldani - fogalmazott tegnapi közleményében a Holtankoljak.hu. Ez már most is komoly kihívás, hisz a gázolaj beszerzési ára február 4-e óta magasabb mint 480 forint. A héten a benzin beszerzési ára is 480 forint fölé nőhet: a Brent típusú olaj ára jelenleg 95 dolláron áll, ami a hét elejéhez képest 2 százalékos emelkedés. A múlt héten ugyanakkor a nagykereskedelmi árak nem követték le a mintegy 5 százalékos nyersolajdrágulást. Bár a forint 2 százalékot gyengült a dollárral szemben, január végén még rosszabb volt a helyzet.