A kisvállalkozások pénzét is a nagy vállalatok felé irányítják

Korábban kizárólag, most már csak elsősorban a kis- és középvállalkozások hívhatták le a Széchenyi Tőkebefektetési Alap kihelyezéseit az Orbán-kormány rendeletmódosításának köszönhetően. A tőzsdeképessé válás helyett az új cél a járvány gazdasági hátrányainak mérséklése.

Az Orbán-kabinet "a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak enyhítése érdekében" módosította az állami tőkebefektetéseket (lényegében ingyenpénzt) osztó Széchenyi Tőkealap-kezelőről szóló 2016-os kormányhatározatot - írja a Népszava, amely elemezte a péntek este a közlönyben megjelent módosítást.

A változtatás lényege, hogy a hazai kkv-k tőzsdeképessé válását támogató Széchenyi Tőkebefektetési Alap pénzkihelyezési időszakának 2025 végi határidejét új kijelölése nélkül törlik, valamint már nagyobb vállalatok is kérhetnek onnan támogatást. Négy éve pedig még kifejezetten a kevésbé nagy szereplők Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési céljait finanszírozták, most már tágabban, határon átnyúló befektetések esetén is osztanak forrásokat.

A kormány eddig se ódzkodott a nagyobb cégek támogatásától, de a Széchenyi Tőkealap-kezelőn keresztül ezt kisebb rivaldafény mellett tehetik a jövőben. A mostani módosítás arra utal, hogy az Orbán-kormány az (egyre inkább lecsengő) koronavírus-járványra hivatkozva nagyobb érdekcsoportokat is támogatna - összegez a lap.