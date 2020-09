A koronavírus miatt nagy változás történt a fizetésben

A koronavírus-válságban egyre népszerűbbé vált az elektronikus fizetés, az idei második negyedévben a kiskerforgalom 4,1 százalékos visszaesése ellenére a bankkártyás vásárlások értéke 12 százalékkal múlta felül a 2019-est - mondta Tállai András, a pénzügyminiszter helyettese a Világgazdaságnak.

A készpénzes fizetésnél lényegesen kisebb fertőzési kockázattal járó elektronikus fizetést azok is használni kezdték, akik eddig legfeljebb készpénzfelvételkor vették elő a bankkártyájukat - mondta Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese a napilapnak.

Ma már mind több helyen igénylik a vásárlók az elektronikus fizetést, emiatt döntött úgy a kormány, hogy 2021. januártól minden olyan kereskedőnek és szolgáltatónak biztosítania kell valamilyen elektronikus fizetési lehetőséget, amely online pénztárgép üzemeltetésére kötelezett.

A Pénzügyminisztérium igyekszik segíteni azt a nagyjából 40-60 ezer kereskedőt, akinek a következő negyedévben meg kell felelnie a jogszabályi követelménynek. A piaci szereplők is aktívak, a következő hetekben bizonyos, hogy több irányból kapnak majd ajánlatokat a kereskedők. Fontos ugyanakkor, hogy ők is tájékozódjanak, és ne hagyják a döntést az utolsó pillanatra, a karácsonyi nyüzsgés idejére - fogalmazott Tállai.

A kereskedőknek nem feltétlenül a bankkártyás elfogadásban kell gondolkodniuk, hiszen márciustól az azonnali fizetési rendszer révén már az átutalások is pillanatok alatt eljutnak a címzetthez, így ezen a módon is lehet gyorsan fizetni.

Az is fontos könnyebbség, hogy a bankkártyás fizetés biztosításához ma már nem feltétlenül van szükség az üzletekben eddig megszokott bankkártya-elfogadó (POS) készülékekre, a kisebb kereskedőknél már megoldható, hogy egy applikáció segítségével a vállalkozó mobiltelefonja váljon bankkártya-elfogadó készülékké, tovább csökkentve a költségeket.

Az MNB adatai szerint ma már a kisebb, havi 300 ezer forintos bankkártyás forgalmat lebonyolító kereskedők számára is elérhető az 1-1,5 százalékos költségszint. Márpedig a becslések szerint ennél nagyobb a készpénzkezelés költségei: a pénz átszámolására, őrzésére számított időt és költséget jellemzően nem kalkulálják be a vállalkozók, hogy a pénztárhiányok és a címletváltás költségeiről már ne is beszéljünk - tette hozzá az államtitkár.