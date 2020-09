A NAV kéri, hogy ne menjen az ügyfélszolgálataira!

Személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb az adóügyek intézése. A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak egyébként is kötelező az elektronikus út, a magánszemélyek pedig szabadon dönthetnek, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehetőségekkel. Az online ügyintézés mellett ugyancsak kényelmes és gyors megoldást jelent a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) telefonos ügyfélszolgálata is - írja közleményében a hatóság, amelyik kifejezetten tanácsolja, hogy kerülje a személyes félfogadási lehetőségeket.

A NAV-nál már jó ideje, csaknem minden ügy online is intézhető, amihez a magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra van szükségük (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás). Az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás amellett, hogy napjaink alapvető elvárása, jelentősen gyorsítja is a kommunikációt az ügyfél és a hivatalok között. Nem kell sorban állni a postán sem egy irat átvételénél, sem a válasz feladásánál - állítja az adóhatóság, amely szerint a digitális megoldások adatvédelmi szempontból is biztonságosak: mivel a személyhez kötött elektronikus szolgáltatások csak a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítással vehetők igénybe.

Fel is sorolják, hogy milyen fontosabb tevékenységeket végezhetnek el az ügyfelek az ügyfélkapun keresztül:

Kitöltheti szja-bevallását, jóváhagyhatja, módosíthatja bevallási tervezetét, rendelkezhet az 1+1%-ról az eSZJA-portálon.

Lekérdezheti bevallásait, adószámlája egyenlegét, saját vagy vállalkozása adatait, foglalkoztatotti, biztosítotti adatait az eBEV-portálon.

Adószámot igényelhet, online jelentheti be adatait és azok változását a NAV-hoz, valamint adóelőleg-nyilatkozatát is eljuttathatja munkáltatójának, kifizetőjének az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA).

Átveheti online a NAV hivatalos iratait az Értesítési Tárhelyen.

Beadványokat küldhet kötetlen formában az ePapír szolgáltatással.

Jövedelemigazolást kérhet az online keresetkimutatás szolgáltatással a bevallási honlapon.

Igényelhet igazolásokat például kollégiumi elhelyezéshez, hitelfelvételhez, szociális támogatásokhoz vagy különböző pályázatokhoz az IGAZOL nyomtatványon.

Tartozásmentességét igazolhatja elektronikusan, ha kéri felvételét a köztartozásmentes adózói adatbázisba (KOMA).

Részletes tájékoztatás a NAV honlapján az e-ügyintézésről a 32., a telefonos ügyintéző rendszerről a 33. számú információs füzetben.

Magyarországon a második hullám már elindult, ezért a járványhelyzet kifejezetten kockázatossá teszi a személyes ügyintézést, mert ismeretlen egészségügyi háttérrel érkező emberek lépnek egymással kapcsolatba. A kormány ezért kötelezővé tette a maszkviselést a mozikban, a színházakban és a bevásárlóközpontokban is, valamint kérik, hogy az emberek próbálják kerülni az ilyen helyzeteket.