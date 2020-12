A nyugdíjasok vásárlási sávjának eltörlésére hajlik már a kormány

Az idősek vásárlási sávjának felfüggesztését kérik a kereskedelmi szervezetek, a kormány az Orbán Viktor miniszterelnök által alapított, és vezetett Idősügyi Tanács válaszát várja a kormány, hogy engedjen a kérésnek.

"A hazai kereskedelmi vállalkozások szakmai, érdekképviseleti szervezetei a 65 év felettiek számára fenntartott vásárlási idősáv átmeneti szüneteltetését szorgalmazzák az adventi időszakra. Érvelésük szerint ezzel enyhíthető lenne az ünnepek előtt jellemző zsúfoltság az üzletekben, ami a legnagyobb forgalmú hetekben segítheti a járvány terjedésével szembeni védekezést. A kormány az ügyben kikéri az intézkedést kezdeményező Idősügyi Tanács állásfoglalását" - írja közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium.

A járvány lassítását és az idősek védelmét szolgáló lépésként 2020. november 24-étől minden hétköznapon 9 és 11, hétvégén pedig 8 és 10 óra között csak 65 év felettiek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, drogériák és gyógyszertárakba. Azonban a kiskereskedelmi szakszervezetek azzal érvelnek, hogy ez szűkíti a 65 évnél fiatalabbak vásárlási lehetőségeit, emiatt nagyobb a zsúfoltság - főleg hétvégén - az üzletekben az idősávon kívül. Veszélyesnek tartják ezt a vásárlók és az eladók, dolgozók egészsége miatt is, hisz nagyobb tömegben jobban terjedhet a járvány. Az érdekképviseletek az üzletláncokat már kérték is, hogy december 24-én egyáltalán ne nyissanak ki, mert a rövidített nyitvatartás hatalmas torlódásokkal járna.

Az ITM elfogadta az érvelést, és konzultációt kezdett, mert valóban a karácsonyi időszak a bevásárlások legintenzívebb néhány hete a magyar családok számára, ilyenkor kiemelkedő az üzletek látogatottsága. A kereskedelemi szervezetek úgy vélik, az idősek vásárlási sávjának ideiglenes feloldásával elkerülhető, mérsékelhető a védekezést megnehezítő szintű zsúfoltság a boltokban, áruházakban. A javaslat szerint a családok könnyebben, gyorsabban, rugalmasabban intézhetik így a bevásárlásokat, a kevesebb sorban állás nagyobb biztonságot is jelent a járványhelyzetben.

"A leginkább veszélyeztetett 65 év felettieknek vásárlásaikat mindenképpen érdemes családi, közösségi segítségre, vagy az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló online lehetőségekre támaszkodva megoldaniuk" - írják a közleményben.