A nyugdíjemelésről hiába tudja a kormány, hogy nem elég

Az inflációkövető nyugdíjemelés tol ki leginkább az idősekkel, akik hónapokig, a következő nyugdíjkorrekcióig hitelezhetik az államot. Az áprilisban becsült 2,8 százalékkal emelik csak a juttatásokat, miközben idén 3,3, jövőre pedig 3,4 százalékos lehet az infláció.

A jövő évi költségvetés 2,8 százalékos inflációs értékkel készült - még valamikor idén áprilisban -, emiatt jövő januártól szintén csak 2,8 százalékkal emelkednek az öregségi járadékok. A nyugdíjtörvény szerint annyi emelés jár év elején a nyugdíjasoknak, amekkora pénzromlást betervez a kormány - kezdi fejtegetését a Népszava.

Viszont ehhez képest az idei 3,3 százalék után jövőre átlagosan 3,4 százalékkal emelkednek az árak több előrejelzés szerint is, a nyugdíjasok mégis infláció alatti emelést kapnak. Ugyanezt vallja maga a jegybank is, legutóbb kiadott elemzésében már 2021-re is 3,3 százalékos éves pénzromlással kalkulál.

A januári emeléssel sok nyugdíjas lesz, aki csak 800 forint körüli emelést kap, mások néhány tízezret is szerezhetnek.