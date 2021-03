Az adó, amelyik népszerű lett Magyarországon

Egyre több cég választja a kisvállalati adót (kiva), a NAV-os adatok szerint már 65 ezer vállalkozás adózik így.

Január 1-től egy százalékponttal, 11 százalékra csökkent a kisvállalati adó mértéke, vagyis a korábbinál is nagyobb adóelőnyt biztosít a kiva - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára az MTI szerint.

A kiva adókulcsának csökkentése mellett a Pénzügyminisztérium népszerűsítő kampánya is hozzájárult ahhoz, hogy 2016-hoz képest az idén február végére a tízszeresére nőtt a kivások tábora. A vállalkozások szempontjából kifejezetten kifizetődő a kisvállalati adó, tavaly év végéig a kivát választó cégek összességében 185 milliárd forint adót spóroltak meg.

A kiva mindezek mellett igen rugalmas adófajta is, hiszen év közben bármikor lehet választani, és a bejelentést követő hónap első napjától már a kiva szerint adózik a cég. Vagyis ha egy cég ma úgy dönt, hogy áttérne a kivára, és ezt jelzi is, akkor február 1-től már kivásként adózhat. Sok cégnek még most is megérné áttérni, főként ha már most látszik, hogy a bértömeg nagyobb lesz a nyereségénél, vagy a cég növekedésre fordítja vissza a nyereségét. A döntésben a Pénzügyminisztérium kiva-kalkulátora is segít.