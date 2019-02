Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

"Az idei év is a lopásról szól" - Orbán beszédét értékelte az ellenzék

Orbán Viktor 21. évértékelő beszédét tartotta meg a Várkert Bazárban vasárnap délután. A rendezvény ellen összellenzéki tüntetést hirdettek, de már délelőtt gyülekeztek tüntetők, egy maroknyi ember például a Lánchidat is lezárta. A miniszterelnök többek között egy 7 pontos családvédelmi programot jelentett be. Az Index.hu egybegyűjtötte az ellenzéki reakciókat.

Karácsony Gergely, a Párbeszéd politikusa a következő közleménnyel reagált Orbán beszédére: "Bayer Zsolt kebelbarátja, az európai szélsőjobb fő szövetségese, minket biztos nem oktathat elfogadásból. Orbán láthatóan megijedt az ellenzék egységes fellépésétől, ezért vette ilyen közönségesre a hangvételt. Hallom, üzent nekem is. A viszontválaszt a budapestiekkel, a szabad város szabad polgáraival közösen küldjük majd októberben. Tuti, hogy meg fogja hallani" - írta a baloldal főpolgármester-jelöltje.

A Demokratikus Koalíció szerint "Orbán Viktor idén is elbújt a kordonjai és a biztonsági őrei mögé, hogy a milliárdossá tett fideszes elit előtt tetszelegjen. Orbán most sem beszélt az ország valódi gondjairól, a pénz-, ápoló- és orvoshiányos egészségügyről, a múltszázadi, korszerűtlen oktatásról, Európa egyik legalacsonyabb magyar béréről és nyugdíjáról vagy a magyarokat túlóráztató rabszolgatörvényről.

A DK szerint Orbántól csak üres családpolitikai ígérgetésre futotta, pedig az ország világosan értékelte a Fidesz családpolitikáját. 600 ezer magyar ment külföldre az elmúlt években, zömében fiatalok, lassan pedig eljön a kor, amikor külföldön több magyar születik majd, mint itthon. Beszélt bölcsődei ellátásról, miközben 2010-ben ő állította le a Gyurcsány-kormány bölcsődeépítési programját. Beszélt gyermekvállalásról, miközben 10 éve nem emelte a családi pótlékot, miközben országszerte hiány van gyerekorvosból, miközben épp most zárt be az ország legjobb koraszülött osztálya.

A Demokratikus Koalíció szerint idén is egy beteges hazudozó évértékelőjét hallottuk. Valójában az idei év is a lopásról, az Orbán-család és a fideszes oligarchák gazdagodásáról, a lopott pénzen vett luxuséletmódjukról fog szólni, miközben az európai magyaroknak kuss a nevük a saját hazájukban. Borítékolható, hogy az ellenállás idén is folytatódni fog, a hatalomnak még több kordonra és biztonsági őrre lesz szüksége, Orbánnak pedig még több üres ígéretre."

A Magyar Liberális Párt szerint a magyar fiatalok a "kilátástalanság, a Fidesz szabadságellenes politikája, a brutális léptékű korrupció, a széteső egészségügyi ellátás és az egyre gyatrább oktatás miatt" tízezrével hagyják el az országot évről évre. A Liberálisok ezt a miniszterelnök vasárnapi évértékelőjére reagálva közölték az MTI-vel. A közleményben azt írták, Magyarország problémája továbbra sem a bevándorlás, hanem a kivándorlás. Az elmúlt két ciklusban több mint 230 ezer ember hagyta el az országot. Többségük családalapítás előtt álló fiatal, magasan képzett szakember, értelmiségi vagy diplomás. Ez a Liberálisok szerint a Fidesz és Orbán Viktor felelőssége.

Az LMP részéről Ungár Péter értékelt egy rövidet Facebookon. Azt írta: "Ha Orbán Viktornak valóban ilyen fontosak lennének a családi értékek, nem sajnálná azt a - költségvetési szinten aprópénznek számító - húsz milliárdot arra, hogy legalább százezer forintot kapjanak azok, akik otthon ápolják szüleiket vagy más rokonukat. Ha Orbán Viktor kormányzása valóban védené a családokat, akkor nem kellene értelmetlen és megalázó felülvizsgálaton átesnie azoknak, akik gyermeküket ápolják otthon."

Az MSZP és a Jobbik reakciója egyelőre nem érkezett meg.