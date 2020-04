Az MNB ellopta a show-t a kormány elől - mondják a szakértők

Több lényeges változtatásról döntött a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Gyakorlatilag hetente változhat majd a kamatszint, akár felfelé, akár lefelé, ezzel például a forint árfolyamát közelebb lehet hozni a régiós devizák mozgásához - mondják a szakértők. Matolcsy optimizmusát túlzónak tartják.

Kedden rendkívüli lépéseket hajtott végre a jegybank döntéshozó testülete, a monetáris tanács: az eredeti menetrend szerint nem tárgyaltak volna a monetáris feltételekről. A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozására, a bankrendszer likviditásának biztosítása érdekében azonban új intézkedésekről döntöttek. Ezek pedig az eddigihez képest lényeges változásokat jelentenek a monetáris politikában.

Itt az egyhetes kamatdöntések korszaka

"Az alapkamat szintje nem változott, továbbra is 0,9 százalék, de amúgy sem ezzel, hanem más eszközökkel alakította a monetáris feltételeket az MNB. Az úgynevezett overnight (egynapos) betéti kamat -0,05 százalékos szinten maradt, de az egynapos hitel és egyhetes kamatot 1,85 százalékra emelte. Az egyhetes betéti eszköz kamata most az alapkamatnak megfelelően 0,9 százalék, de az eltérhet attól felfelé és lefelé is.

"Ez a lépés az egyik leglényegesebb döntés. Ugyanis az MNB ezzel kinyitotta a kaput, azaz lehetősége van arra, hogy akár 1,85 százalékos szintig emelje a kamatot. Ugyanígy csökkentheti is azt a jövőben. A döntés azért is fontos, mert ezzel gyakorlatilag bevezette a heti kamatdöntést. Minden héten az egyhetes betéti tenderek előtt dönt majd a jegybank azok kamatszintjéről, majd utána a beérkező ajánlatok alapján arról, hogy ezen a kamaton mekkora összeget fogad be" - mondta az MNB lépéseit értékelve Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője.

Hozzátette: "Azzal, hogy felfelé nyitotta meg a kaput az MNB, valószínű, hogy a soron következő csütörtöki tenderen szigorítani fog, azaz magasabb lesz a kamat. A jegybank célja ezzel, hogy a piaci helyzetre gyorsan tudjon reagálni és a forint árfolyamát stabilizálni tudja. Vagyis, hogy a magyar deviza jobban együtt tudjon mozogni a régiós devizákkal, az elmúlt hetekben ugyanis láttunk olyat, hogy nagyon elszakadt tőlük a magyar fizetőeszköz."

Lépések, kamatok, hozamok, betétek

Az MNB keddi döntései között szerepel az is, hogy bevezet egy új preferenciális kamatot. Ez úgy fog kinézni, hogy a növekedési kötvényprogram és a kedvezményes hitelprogram keretében április 7. után kihelyezett hitelállomány-növekedésből függően helyezhetnek el pénzt a preferenciális betétben, az újonnan bevezetett 4 százalékos kamat mellett 2020. május 4-től 2021 júniusának végig, vagyis 14 hónapig. "Ez az MNB-nek költséget jelent, de a lépéssel a válságban lassuló hitelezést igyekszik felpörgetni. Ugyanakkor a piaci kamatszintet megemelheti az, hogy a preferenciális betét kamata meglepően magas, 4 százalékos" - emelte ki a K&H szakértője.

A kedvezményes hitelprogramot is bővíti az MNB, mégpedig úgy, hogy az eddigi NHP Fixben még fel nem használt 500 milliárd forint mellé további 1000 milliárd forintos keretet biztosít, NHP Hajrá néven. Ráadásul hosszabb futamidő mellett vehetnek részt ebben a vállalkozások, eddig 10 év volt a maximum, mostantól viszont 20 év lesz. Továbbá az MNB a külföldi jegybankokhoz hasonlóan most eszközvásárlási programot is indított, ennek keretében jelzálogleveleket és magyar állampapírokat vásárol a másodlagos piacon. Ennek a célja, hogy megtámassza a hozamokat, vagyis megakadályozza az állampapírok túlzott hozamemelkedését.

A forintnak tetszett

Németh Dávid elmondta: "Már a nap elejétől erősödött a forint a kedvező nemzetközi befektetői hangulat miatt. Majd az MNB-döntések bejelentése előtt közvetlenül 359 forintba került egy euró, ezt követően pedig 357 forint alá került a jegyzés.

"A mai kormányzati bejelentések is fontosak voltak, de az MNB végül elvitte a show-t. Erősre sikeredett a jegybanki csomag, igyekeztek mindent bevetni, ami a tarsolyban volt" - mondta a Napi.hu-nak Forián-Szabó Gergely, az Amundi befektetési igazgatója. A feladat az volt, hogy úgy lazítson a jegybank, hogy közben ne gyengüljön a forint. Utóbbit úgy sikerült megoldani, hogy egy héten belül a második burkolt kamatemelést jelentették be.

Az alapkamat változatlan maradt, de a felfelé tágított kamatfolyosón belül szükség esetén bármikor megemelhető az effektív (piaci) kamatszint. A jegybankelnöki nyilatkozat egyik fontos üzenete, hogy az MNB-t igenis érdekli a forint árfolyama. A forint tovább erősödött, amivel nagyrészt ledolgozta a térség devizáival szemben az elmúlt hetekben összehozott hátrányát.

A bejelentett csomag nagy része a korábbi programok "feltuningolása", de a közvetlen állampapírvásárlás új elem. Ha az MNB komolyan gondolja, a sok helyen már kipróbált mennyiségi lazítással a kötvénypiacot is képes lehet stabilizálni.

Matolcsy túlzottan optimista

A Matolcsy György által prognosztizált idei növekedés viszont Forián-Szabó szerint rendkívül optimistának tűnik. "Egyelőre még nem látjuk, hogy a járvány lecsengését követően milyen gyorsan és milyen lendülettel indulhat majd újra az európai, benne a magyar gazdaság" - mondja a szakember, aki szerint jó esetben a második félévben már növekedés jöhet, de az év egészét tekintve visszaeséssel számol.

A hitelprogramok hatása nem lesz azonnali, akkor segít majd begyújtani a rakétákat, amikor újraindul a gazdaság. A jelenlegi bizonytalan környezetben a vállalatok többsége "válságüzemmódba" kapcsolt, ami a beruházások leállításával jár.