Bedühödtek a fogorvosok, nem lépnek vissza az akciótól

Hiába fogadta el pénteken 19:3 arányban a kamara fogorvosi tagozata az államtitkár utolsó pillanatban érkezett javaslatát, a tiltakozó akcióra készülők kitartanak a demonstráció mellett - értesült a Népszava.

A hétfőn kezdődő, két hetes fogorvosi demonstráció előtti utolsó pillanatban többletfinanszírozást ajánlott a kormányzat az alapellátóknak. A követeléseket csak részben teljesítő javaslatot a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának megyei elnöksége 19:3 arányban támogatta - emlékeztet az előzményekre a lap.

Azonban a megmozdulásra készülők 1167 tagú Facebook csoportjában is szavazásra bocsátották a javaslatot, amelyen az első 12 órában válaszoló csaknem félezer orvos 97-98 százaléka határozottan elutasította azt, és kitart az akció mellett.

Az ajánlat Az alapellátó fogorvosok Idén egyszeri 1,5 milliót kapnak, valamint, hogy jövőre 250 ezer forinttal, 2021-től pedig újabb 140 ezer forinttal emelik a praxisok havi díját.

A szavazáshoz fűzött kommentek szerint a fogorvosok sérelmezik, hogy a kamara semmibe vette a tagjait. Egyes vélemények szerint erre a kamara nem nem kapott felhatalmazást.

Az is firtatták, hogy miért csak a megmozdulás előtt két nappal, az utolsó pillanatban állt elő az ajánlatával a kormányzat, miközben már évek óta kérik, hogy fizessék meg a térítésmentes kezelések költségeit. Egy orvos szerint lassan akár ki is írhatnák a rendelők ajtajára, hogy csak annak tömnek, aki hozza magával a beavatkozáshoz szükséges anyagokat is.

A szavazást elindító keszthelyi fogorvos, Nagy Ákos a lapnak azt mondta: az elnökség döntése nincs szinkronban a tiltakozó akcióban résztvevők szándékával. Így hétfőn országszerte elindul a meghirdetett akció, eddig csak nagyon kevesen mondták, hogy visszalépnek.

A betegeket tájékoztatták, hogy ezalatt csak ügyeleti ellátás működik majd.