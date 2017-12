Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bemutatjuk az átlag magyart

Az átlagember fizetése az idén 11 százalékkal nőtt, de 7 százalékkal többet is költött ételre, italra és egyebekre.

A 2017-es esztendő több változást hozott a háztartásokban, a legfrissebb hivatalos adatok alapján bemutatjuk ezeket. Másként: így zárta az évet a magyar átlagember.

Mennyi a nettó?

A havi bruttó és nettó fizetés 13-13 százalékkal, 291 ezer forintra, illetve 194 ezer forintra emelkedett. (Utóbbi a családi adókedvezmény nélküli nettó összeg.) Az inflációt is figyelembe véve a reálkereset több mint 10 százalékkal emelkedett.

Mennyi ment el belőle?

A fizetések emelkedésével párhuzamosan nőtt a fogyasztás is. Ez egyrészt abból is látható, hogy a kiskereskedelmi forgalom 4,5 százalékkal nőtt az év első tíz hónapjában. Másrészt látható abból is, hogy a háztartások egy főre jutó kiadása - az idei első félévben - emelkedett, mégpedig 7 százalékkal. 2016 első felében ugyanis az egy főre jutó havi kiadása átlagosan alig több mint 74 ezer forint volt. Az idén viszont közel 80 ezer forintra ugrott ez az összeg.

Mire mennyi?

Élelmiszerre 8 százalékkal költött többet az átlagember, így havonta több mint 21 ezer forintra rúg ez a tétel. Szeszes italokra és dohányárura 9 százalékkal ment el több, mint egy évvel korábban, ez havonta fejenként 2729 forintot jelentett. Ruhára azonban csak 6 százalékkal többet, havonta átlagosan 2360 forintot költött. A legjelentősebben a kultúrára és szórakozásra, valamint vendéglátásra és szállásra költött összeg emelkedett. Előbbi 9 százalékkal 4249 forintra, utóbbi 13 százalékkal 3293 forintra emelkedett. A lakásfenntartási költségek 1,8 százalékkal 17222 forintra emelkedtek, bár az emelkedés visszafogott volt, de az élelmiszerek után még mindig ez a legnagyobb tétel az átlagember számára.

Mennyit termelt?

Az egy főre jutó ipari termelés 2,2 millió forint volt az év első kilenc hónapjában, ez 8 százalékos növekedést jelent. Ugyanakkor az országon belül jelentősek a különbségek. Győr-Moson-Sopronban például egy főre több mint 6 millió forint jutott, míg Baranyában mindössze 941 ezer forint.

A cikkben szereplő számok a KSH hivatalos, legfrissebb adatain alapulnak, amelyek nem a teljes évet mutatják, a 2017-es összesített adatok csak jövőre jelennek majd meg.