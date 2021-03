Egyre több magyar orvos mondja: a gyerekeket is oltani kellene

A Bethesda Gyermekkórház is felnőtteket olt csütörtöktől, XV. kerületi lakosokat - mondta el Velkey György főigazgató az Indexnek. A Bethesdában is egyre több a súlyos tüneteket produkáló koronavírusos gyerek; a főigazgató szerint a gyerekeket is mielőbb oltani kellene.

A gyerekeknél a koronavírus-fertőzés továbbra is igencsak sokféle formában jelentkezik, a felső-légúti és tüdőpanaszoktól kezdve a hányás-hasmenéses gyomor-bélhurutokon át a kellemetlen bőrtünetekig - mondta a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója az Indexnek.

"Ugyanakkor úgy látjuk, hogy a harmadik hullám a gyerekeknél is valamivel súlyosabb tüneteket okoz. Elsősorban a kamaszoknál. Például most többeknek lesz tüdőgyulladása és kritikus az állapota. Közben a gyerekek körében már egyre gyakrabban észleljük a sokszervigyulladás-szindrómát, amely során a koronavírus-fertőzés után körülbelül négy-öt héttel furcsa utókórkép jelentkezik.

A Bethesdának is egyre több ilyen esete volt az utóbbi időben. Súlyos állapot, amelytől nagyon rosszul tudnak lenni a gyerekek. Többnyire magas lázzal, kiütésekkel jár, a betegek veseműködése, keringése és a légzésfunkciói is rosszabbul működnek. Aki ezzel küzd, nem ritkán intenzív kezelést igényel, ilyenkor a sürgősségi gyerekgyógyászat legerősebb fegyvertárát is be kell vetni. 160 koronavírusos gyerek közül nagyjából egyet érint, és néhány napos intenzív kezelést követően az esetek legnagyobb részében visszafordul a beteg állapota" - nyilatkozta Velkey György.

Felnőtteket is oltanak

A Bethesda a héten jelezte a kormányhivatalnak, hogy nagyobb részt vállalnának a járvány elleni védekezésből, így csütörtöktől még nagyobb erőkkel zajlik náluk is az oltás, amelynek a hátterét a munkatársaikkal biztosítják.

"A kormányhivatal úgy osztotta be, hogy az elkövetkező héten a koronavírus elleni oltásra regisztrált 15. kerületi lakosok közül sokan kerülnek majd hozzánk. Most Pfizer- és Szputnyik V vakcinát fogunk kapni, de korábban oltottunk már AstraZenecával is. Mi is a felnőtt tömegoltásban veszünk részt. A gyerekek oltására továbbra sincs engedély, ők egyelőre nincsenek besorolva a vakcinaprotokollba, de klinikai vizsgálatok már zajlanak a világban, és remélem, ők is mielőbb sorra kerülhetnek" - nyilatkozta a főigazgató.