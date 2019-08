Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Csökkent az egyik adó - figyelmeztet a NAV

Július 1-én a bizonyos munkabérek esetében alkalmazható ekho mértéke 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökkent a munkáltató számára. Az adóhatóság közleményben magyarázza el az érintetteknek, hogy ez mit is jelent.

A módosítás alapján 2019. július 24-től a nemzetközi sportszövetségek munkaviszonyban foglalkoztatott magánszemély munkavállalói is választhatják az ekho szerinti adózást évi 250 millió forint bevételi értékhatárig, feltéve, hogy jövedelmükre a minimálbér összegéig az általános szabályok szerint teljesítik adókötelezettségüket - kezdi a változások felsorolását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az ekho definíció szerint akkor alkalmazható, ha szerzői jogdíjas feladatok elvégzésével jár ez munkakör. Ez az adóforma a leginkább a médiában valamint az előadó- és színházművészek körében elterjedt, de sport területén dolgozók és a kulturális szervezők is használhatják már.

Eddig leginkább az edzők éltek az ekho lehetőségével, most viszont a nemzetközi sportszövetség munkavállalója - akár maguk a sportolók is - élhetnek vele. Számukra fontos könnyítés, hogy a külföldi pénznemben megszerzett bevételére is alkalmazhatják az ekho szerinti adózást, ha tevékenységét nem kizárólag belföldön látja el.

A nemzetközi sportszövetség mentesül a kifizetőt terhelő ekho megfizetése alól is.