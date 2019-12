Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Drága karácsonyi ajándékok: a NAV is lesújthat, ha nem vigyáz!

Szenteste több százezren esnek neki az ajándékbontogatásnak a karácsonyfa alatt. Sokan megfeledkeznek róla, hogy a nagyobb értékű ajándékok után bizonyos esetekben illetéket kell fizetni. Ha pedig ezt elmulasztja az ajándékozott, és lefüleli a NAV - például egy gyanútlan közösségi média poszt alapján -, elég súlyos bírságot is kaphat.

Sok esetben a tárgyi, vagy ingatlant érintő ajándékok után illetéket kell fizetni. Legtöbbször esküvőre, évfordulóra, szülinapra, vagy karácsonyra ajándékoznak az emberek nagyobb értékű tárgyakat, esetleg ingatlant. Viszont mikor az adóbevallását készíti, az ember már nem gondol arra, hogy illetékfizetési kötelezettsége keletkezett. Pedig az ajándékozás útján szerzett vagyon ajándékozási illetékköteles - figyelmeztet a pénzcentrum.hu.

Az illetékekről szóló törvény szerint fizetnünk kell: ingatlan ajándékozása, ingó ajándékozása, és vagyoni értékű jog ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondása esetén (ideértve a követelés elengedését is).

Illetéket a felsorolt esetekben akkor kell fizetnünk, ha az ajándékozásról okiratot állítottak ki, vagy ha nem történt okirat kiállítás, de az ingó forgalmi értéke a 150 ezer forintot meghaladja. Ingónak minősül minden nem ingatlantulajdon, fizetőeszköz, értékpapír - és a törvény szerint mindez 150 ezer forint felett akkor is illetékköteles, ha nem papírozzuk le az ajándékozást. Tehát egy ajándékba kapott nagy értékű Herendi porcelán étkészlettel, hűtőszekrénnyel, kanapéval, vagy autóval, esetleg ingatlannal, illetve 150 ezer forintot meghaladó pénzajándékkal (utalással vagy készpénzben is) el kell számolnunk a NAV felé. A mulasztási bírság összege pedig 200 ezer forintig is terjedhet.

Illetékmentes esetek

A törvény számos mentességi okot határoz meg az ajándékozási illetékre vonatkozóan, ezek közül a leggyakrabban előforduló eset a családon belüli ajándékozás. Többek között mentes az illeték alól ha az ajándékozó az ajándékozott egyensági rokona - nagyszülő, szülő, gyermek, unoka (örökbefogadáson alapuló rokonság esetén is) - vagy házastársa (illetve bejegyzett élettársa). Ezekben az esetekben bejelentési kötelezettsége sincs annak, aki az ajándékot kapja. Gyakran elfelejtjük, hogy a (nem bejegyzett) élettárstól, a testvérektől, nagybácsiktól, nagynéniktől, távolabbi rokonoktól, vagy keresztszülőktől kapott ajándékok már nem esnek az illetékmentes kategóriába - emlékeztet a pénzcentrum.hu.