Elfordulna a szénégetéstől Eger

Több zöld beruházás is terítékre került Egerben. Heves megyeszékhelyén az elmúlt időszakban számos töltőállomás létesült elektromos autók számára. A levegő minőségének javulása érdekében közösségi kerékpáros rendszer kiépítésére is folyamatban van. Zöldhulladék-hasznosító üzem létrehozására is törekszik a város.

Zöld beruházásokat tervez az egri önkormányzat. Igazodni kívánnak például a kerékpározás és az elektromos autózás igényeihez. Több projekt már elkezdődött, most a közlekedés és a zöldhulladék-hasznosítás fejlesztésén a sor. Nehéz szabadulni attól, hogy a régióban az energetikát is geopolitikai célok határozzák meg A korábbi években több Enstro gyártmányú töltőpontot is létesült a hevesi megyeszékhelyen az elektromos autók számára. Ezek nagyobb részét az önkormányzat, kisebb részét az Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt. üzemelteti. A későbbiekben szeretnék tovább bővíteni az állomások számát, de jelenleg több zöld fejlesztés is terítéken van - mondta Minczér Gábor, Eger város alpolgármestere a Napi.hu-nak. Jelenleg egy közvetlen uniós projekt fut Egerben, ez pedig a HungAIRy LIFE, melynek fő célja a légminőség javítása. Ennek keretében közösségi kerékpáros-rendszer épül a városban. Ez egy kisméretű pilot lesz, amelyet később szeretnénk tovább fejleszteni egy városszerte elérhető hálózattá. Ez 2 darab állomást és 20 darab kerékpárt jelent egyelőre. Látni fogjuk a kihasználtságát és fel tudjuk mérni általa az emberek igényeit, amely alapján a bővíthetjük majd a rendszert. Továbbá a környező túraútvonalakhoz és kerékpárutakhoz is kapcsolni szeretnénk a hálózathoz - részletezte Minczér Gábor. Az önkormányzat szeretne létrehozni egy zöldhulladék-hasznosító üzemet. Ha ez megvalósul, csökkenteni tudják például a hulladékszállítás költségét és a szállítójárművek károsanyag-kibocsátását, mivel többé nem lenne szükség arra, hogy Hejőpapira szállítsák a zöldhulladékot. Tervben van egy intermodális csomópont létrehozása is, amely csökkentené a belváros zajterhelését és forgalmát, így javulhatna ott a légminőség is. A tervezett beruházásaikhoz azonban először elengedhetetlen a megfelelő anyagi források előteremtése.