Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ennyire működött a propaganda a Fidesz felfüggesztéséről szóló döntés után

A többség szerint igazságtalan volt a Fidesz felfüggesztése - igaz, ez a többség a kormánypárti szimpatizánsokból jött össze - derül ki egy friss közvélemény-kutatásból. Emellett ugyanakkor az is kiderül, hogy a fideszesek többsége magáénak vallja az EU értékeit: például a közpénzek költését is szigorúbban ellenőriznés, sőt, többségük szerint még az Európai Ügyészséghez is csatlakoznia kellene Magyarországnak.

A társadalom többségének az a véleménye, hogy jogtalanul függesztette fel az Európai Néppárt (EPP) a Fidesz tagságát - derül ki a Népszava megbízásából a Publicus Intézet által készített kutatásból.

A részleteket vizsgálva azonban az is kiderül a kutatásból, hogy a többség azért alakulhatott ki, mert a magyar kormánypárt szinte teljes tábora (mintegy 2,2 millió ember) igazságtalannak bélyegezte az ítéletet. A Fidesz hívein kívül azonban az emberek többsége jogosnak tartja a büntetést: az ellenzéki formációk szimpatizánsai 65 és 82 százalék közötti arányban gondolják így. A politikatudatos bizonytalanok körében az ítéletet helyeslők vannak többségben.

A magyar kormány beelőzte Oroszországot

A kutatás ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a fentiek ellenére a Fidesz hívei körében is kitart a társadalom "nyugatos attitűdje".

Ha az a kérdés, hogy melyik hatalomtól tartanak a magyarok, akkor az Amerikai Egyesült Államokat 15, az Európai Uniót 22 százalék tartja Magyarország számára veszélyesnek, míg Oroszország esetében 36 százalék van ezen a véleményen. Érdekesség ugyanakkor, ennél a kérdésnél még Oroszországot is beelőzi a jelenlegi magyar kormány, amelyet 40 százalék gondolta veszélyesnek az országra nézve.

Az európai közösséget a Fidesz-tábor 37 százaléka hiszi problémásnak, Amerikától leginkább a jobbikosok - 36 százalékuk - félnek. A kabinetről a kormánypártiak 10 százaléka feltételez ártó szándékot, az ellenzéki pártok esetében ez az arány 72-92 százalék, a bizonytalanoknak pedig csaknem a fele tartja veszélyesnek a kormányt - írja a kutatásra hivatkozva a Népszava.

Több tiszteletet az EU-nak!

A kutatás szerint a megkérdezettek 75 százaléka ért egyet azzal az állítással, hogy amikor Magyarország népszavazással az EU-hoz csatlakozott, elfogadta a közösség több demokratikus elvét és szabályát, ezt pedig tagként be kell tartania. Ezt még a Fidesz szimpatizánsainak 57 százaléka is így gondolja.

A felmérés szerint a megkérdezettek 72 százaléka gondolja úgy, hogy Magyarországnak az Európai Ügyészséghez csatlakoznia kellene. Még a kormánypárti szavazók 62 százaléka is ezt vallja - jegyzi meg a lap.

A társadalom 88 százaléka érzi úgy, hogy szigorúbban kellene ellenőrizni a közösségi forrásokat - és hasonlóképpen vélekedik a Fidesz bázis 75 százaléka is. Mindezt úgy, hogy a kormánypárt szavazóinak 23 százaléka biztos benne, hogy az uniós fejlesztési pénzek különböző korrupciós csatornákon át magánzsebekbe vándorolnak és a Fidesz támogatóinak 56 százaléka hiszi, hogy ez a helyzet, csak nem jelentős mértékben. (A teljes társadalomnak egyébként 57 százaléka tartja korruptnak a rezsimet.)

A felmérés arra is rámutat, hogy az emberek 66 százaléka úgy érzi, az uniós tagság inkább előnyös Magyarország számára, és a Fidesz-hívek 57 százaléka is erre a következtetésre jutott. Az utóbbiak körében azonban jelentős visszaesés látszik, ugyanis 2018 októberében ez az arány még 79 százalék volt.