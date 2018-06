Érdekes dolgok derültek ki a magyarok költekezéséről

A Visa külföldre irányuló hazai költési adatai alapján a 2018 első felében magyarok többet használták a hosszú hétvégi külföldi útjaik során a Visa kártyáikat, mint a hagyományos hétvégéken. Az elmúlt hónapokban Magyarországon négy hétvégén pihenhettünk hosszabban: a március 15-i nemzeti ünnepkor, Húsvétkor, a május elsejei hétvégén, valamint Pünkösdkor - írja a Visa közleményére hivatkozva a Biztosításiszemle.hu.

Az adatokból az is látszik, hogy a legtöbben a március 15-i nemzeti ünnepkor utaztak külföldre. Ezen a hétvégén megduplázódott a tranzakciószám a hagyományos hétvégékhez képest, és a költések volumene is 130 százalékkal nőtt. De ugyanígy pünkösdkor is sokan vásároltak kártyájukkal külföldön: a tranzakciószám, és a költések értéke is 50 százalékkal emelkedett. Viszont húsvétkor a jelek szerint kevesen utaztak: költések volumene csak 10-12 százalékkal emelkedett egy normál hétvégéhez képest.

A kártyahasználat alapján a vizsgált hétvégék során Ausztria volt a legnépszerűbb úti cél, de Németország, Szlovákia, Olaszország és az Egyesült Királyság is kedvelt célpont volt a hazai Visa kártyabirtokosok körében - írja szemléjében a portál.

A legnépszerűbb úti cél a március 15-i hosszú hétvégén Ausztria volt: a hazai Visa kártyák határokon átnyúló tranzakcióinak 25 százalékát itt bonyolították le, míg a költések egyharmada realizálódott itt. A pünkösdi hosszú hétvége során már Olaszország volt a legkedveltebb desztináció, a tranzakciók 8 százalékával és a költések volumenének 12 százalékával.

A fotó forrása: Pixabay.